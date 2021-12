Verwahrgebühren im Vergleich So viel berechnen Direktbanken für Xetra-Gold

In Zeiten anhaltender Niedrigzinsen suchen Banken nach neuen Einnahmequellen. So verlangen immer mehr Direktbanken eine Gebühr für das Verwalten von Xetra-Gold, die in den meisten Fällen inklusive Mehrwertsteuer 0,357 Prozent des Bestandswerts beträgt. Das zeigt eine Umfrage unter den wichtigsten Anbieter in Deutschland.