Verwahrstellengeschäft Donner & Reuschel expandiert um 25 Prozent

Für unabhängigen Vermögensverwalter bietet das Hamburger Bankhaus Donner & Reuschel die Dienstleistungen einer Verwahrstelle an. In diesem Geschäftsfeld wurden die „Assets under Custody“ allein in den vergangenen zwölf Monaten um rund 25 Prozent gesteigert.