PwC-Analyse der Fondsbranche Verwaltetes Vermögen wächst jährlich um 6 Prozent

Die internationale Fondsbranche trägt wesentlich zum nachhaltigen Wandel der Wirtschaft bei, schreibt das Beratungshaus Pricewaterhouse Coopers in einer Analyse. Die verwalteten Vermögen könnten in den kommenden Jahren weiter wachsen – besonders in einigen Bereichen.