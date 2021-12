Verwirrte Banker - wenn eine europäische Notenbank zu viel sagt

Die Nordea Bank AB beispielsweise hat die Währungshüter der Riksbank darum gebeten, ihre Kommentare zurückzufahren - damit Volkswirte es leichter haben, geldpolitische Signale herauszufiltern.“Die Riksbank erklärt immer, dass sie die transparenteste Zentralbank der Welt ist. Aber ich sage dann normalerweise, dass transparent zu sein nicht dasselbe ist, wie deutlich zu sein”, sagte Annika Winsth, Chefvolkswirtin bei Nordea in Stockholm, in einem Interview mit Bloomberg News. “Wir kriegen einfach ein bisschen zu viel Information. Wir laufen allen Signalen hinterher, die sie senden, aber die Dinge werden sehr unklar.”Die sechs Direktoriumsmitglieder der Riksbank haben allein in diesem Jahr rund 60 Reden gehalten - eigentlich mit dem Ziel, den Märkten ihre Zukunftserwartungen zu erläutern. Schon seit 2007 veröffentlicht die Bank detaillierte Prognosen zu den Zinsen, basierend auf veröffentlichten Annahmen zu Wirtschaftswachstum, Inflation und Arbeitslosigkeit.Dennoch haben 23,8 Prozent der Volkswirte, die sich mit der Riksbank auseinandersetzen, ihre Signale seit dem Beginn der so genannten Forward Guidance vor sechs Jahren falsch gedeutet, wie Daten von Bloomberg News zeigen. Bei der Europäischen Zentralbank (EZB) lagen im selben Zeitraum nur 7 Prozent der Ökonomen daneben.Die Währungshüter der Riksbank “halten eine Menge Reden. Aber das ist nicht dasselbe wie Transparenz”, meinte auch Roger Josefsson, Chef-Volkswirt bei Danske Bank A/S in Stockholm, in einem Gespräch mit Bloomberg News. “Quantität ist nicht dasselbe wie Transparenz. Sie haben so viel Angst davor, falsch interpretiert zu werden, dass ihre Mitteilungen überaus unklar wird.”Im September erklärte die Riksbank, sie werde ihren Benchmark-Repo-Satz, der ein Prozent beträgt, ab Ende kommenden Jahres erhöhen. Der schwedische Juni-Terminkontrakt, der am Dienstag dieser Woche bei 1,34 Prozent lag, suggeriert indes eine - wenn auch geringe - Chance auf einen kleinen Zinsanstieg schon zum Ende des ersten Halbjahres 2014.Riksbank-Chef Stefan Ingves sagte im Oktober, für ihn gebe es keine Veranlassung, die Kommunikation zu ändern. Seine Stellvertreter unterstützen ihn. Andere Notenbanken haben in der Zwischenzeit den Ansatz der Forward Guidance übernommen, etwa die Bank of England.“Einige Leute sagen, die Riksbank gebe schon seit langer Zeit eine Forward Guidance. Doch ich würde behaupten, sie haben in Wirklichkeit genau das nicht getan”, sagte Par Magnusson, der Chef-Volkswirt bei Royal Bank of Scotland Group Plc in Stockholm. “Echte Forward Guidance besteht in dem Versprechen, die Zinsen auf einem bestimmten Niveau zu halten. Das ist das, was die Fed macht.”Die Riksbank erntete Kritik, als sie 2008 die Zinsen elf Tage vor dem Zusammenbruch von Lehman Brothers Holding Inc. anhob. Von den Volkswirten, die die Notenbank beobachteten, hatten damals 36,4 Prozent diesen Schritt nicht kommen sehen. Im Februar und Dezember desselben Jahres prognostizierte nicht ein einziger Ökonom die Zinsschritte der Riksbank richtig. So etwas ist unter den Analysten, die die EZB verfolgen, seit 2007 nicht ein einziges Mal vorgekommen.Laut Magnusson besteht das Kommunikations-“Problem der Riksbank darin, dass niemand wirklich weiß, was sie erreichen will. Sie hat sich von einem klaren Rahmen wegbewegt, wo man ein Inflationsziel ansteuert, und ist stattdessen willkürlicher geworden und hat andere Zielvorgaben eingeführt.”