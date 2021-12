Sabine Groth 21.08.2008 Lesedauer: 1 Minute

VGF gewinnt Deutsche Bank

Der Geschäftsbereich Asset Finance & Leasing der Deutschen Bank ist dem Verband Geschlossene Fonds (VGF) beigetreten. Das ist das erste Banken-Mitglied in der Interessenvertretung. VGF-Vorstandsvorsitzender Joachim Seeler hofft, dass das neue Mitglied die Verbandsarbeit bereichert. „Banken spielen nicht nur im Vertrieb eine Rolle, sondern zunehmend auch in der Entwicklung von Produkten“, so Seeler.