VGF: Haftungsdachpflicht für Vertrieb geschlossener Fonds sollte auch für Investmentfonds gelten

„Das kann die Axt gerade am Geschäftsmodell des freien Vertriebs sein. Die mit der Aufsicht nach dem KWG verbundenen Regelungen gehen über die Grenzen dessen hinaus, was der einzelne Berater leisten kann“, kommentiert Eric Romba, Hauptgeschäftsführer des VGF.Romba weiter: „Sachgerechter und praktikabler wären Regeln nach dem Vorbild der Versicherungsvermittler in der Gewerbeordnung. Das Schutzniveau für den Anleger wäre dasselbe.“Weiter muss es gleiches Recht für alle geben. „Der Gesetzgeber hat jetzt die Chance, ein ‚level playing field’ für den Vertrieb aller Kapitalanlageprodukte zu schaffen. Wenn schon der freie Vertrieb unter das KWG gefasst werden soll, dann muss dies für alle Vermittler aller Produkte gelten. Bestehende Ausnahmeregelungen für bestimmte Fondstypen, wie zum Beispiel Investmentfonds, darf es nicht geben“, so Romba. Hier lasse der Entwurf noch klare Lücken.