VGF Summit: Der Wandel einer Branche

VGF Summit 2012 in Bildern

Mit Spannung erwartet wurde die Liste der Emissionshäuser , die am meisten Eigenkapital 2011 platzierten. Sieger war die Deutsche-Bank-Tochter DWS Access mit 514 Millionen Euro vor KGAL (490 Millionen Euro) und CFB (399 Millionen Euro).Vor allem über die anstehende AIFM-Richtlinie zur Regulierung des Grauen Kapitalmarktes wurde auf dem Branchentreffen viel diskutiert. Die Richtlinie wird zurzeit in Brüssel ausgehandelt und muss dann im Laufe von 2013 in nationales Recht umgesetzt werden. Sie werde zu einem Wandel der Beteiligungsbranche führen, betonte Eric Romba, Hauptgeschäftsführer des Branchenverbands VGF.