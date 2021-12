VGF Summit Geschlossene Fonds 2010 startet im Februar

In 18 Panels mit insgesamt 54 Vorträgen stellen Experten und Finanzberater die wichtigsten Assetklassen vor, erläutern Rechts- und Steuerthemen und gehen auf Fragen der Vertriebspraxis ein. Im anschließenden Plenum werden die Branchenzahlen 2009 vorgestellt.



Neben dem Kongressbetrieb präsentieren sich die wichtigsten Anbieter geschlossener Fonds fortlaufend auf einer Ausstellungsfläche. Insgesamt nehmen 33 Aussteller an der Veranstaltung teil.



Der VGF Summit findet im Congress Center in Frankfurt am Main statt. Weitere Informationen und Tickets sind unter www.vgf-summit.de erhältlich. Tickets für den Summit kosten regulär 300 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer. Wer sich bis zum 18. Dezember 2009 für die Teilnahme entscheidet, zahlt als Frühbucher nur 255 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer.