Boris Sonntag wird zum Vorstand Kapitalanlagen der VHV Holding und der VHV Vereinigte Hannoversche Versicherung berufen sowie zum Vorstandssprecher der Wave Management. Er folgt auf Ulrich Schneider, der zum 30. April 2026 aus dem Vorstand ausscheidet und in den Ruhestand wechselt.

Schneider trat 2006 in den Vorstand der Wave Management, einer Gesellschaft der VHV Gruppe, ein. 2009 wurde er in den Vorstand der VHV Holding SE und der VHV Vereinigte Hannoversche Versicherung sowie zum Vorstandsvorsitzenden der Wave Management berufen. Laut Pressemitteilung bleibt er der VHV Gruppe nach seinem Ausscheiden als Vorstandsvorsitzender der VHV Stiftung verbunden.

Sonntag gehört seit 2011 dem Vorstand der Wave Management an, bei der er das Ressort Portfoliomanagement leitet. 2021 übernahm er das Vorstandsmandat für Kapitalanlagen in der Hannoversche Lebensversicherung von Schneider.

Thomas Voigt, Vorstandsvorsitzender der VHV Gruppe, betonte laut Pressemitteilung den langfristig vorbereiteten Charakter des Wechsels: „Bei der VHV Gruppe planen wir Generationenwechsel langfristig und identifizieren frühzeitig überzeugende Persönlichkeiten, die wir gezielt auf die Übernahme weiterführender Aufgaben vorbereiten."

Gut 17 Milliarden Euro schwere Kapitalanlage

Aufsichtsratsvorsitzender Uwe Reuter würdigte Schneiders Leistungen: Gemeinsam mit seinem Team habe er seit 2006 das Asset Management der Wave Management aufgebaut und die Kapitalanlage zu einer wichtigen Säule der VHV Gruppe entwickelt.

Die VHV Gruppe ist ein Versicherungskonzern mit den Gesellschaften Hannoversche Lebensversicherung und VHV Allgemeine Versicherung. Der Kapitalanlagebestand belief sich zum Jahresende 2024 auf rund 17,2 Milliarden Euro.