VHV mit neuem Vertriebsvorstand

Der 44-Jährige folgt auf Christian Bielefeld (ebenfalls 44 Jahre alt), der die Leitung der Konzerntochter VHV is GmbH übernimmt. In dieser Servicegesellschaft bündelt die VHV Gruppe ihre Vertrags- und Schadenbearbeitung sowie die Informatik.Fabry ist seit 2010 Marketingleiter der Hannoverschen und hat über zwanzig Jahre Erfahrung im Direktvertrieb in der Versicherungsbranche, davon über zehn Jahre in verschiedenen Führungspositionen.Bielefeld begann seine Laufbahn bei der VHV Gruppe 2003 als Leiter Vertriebssteuerung der VHV Allgemeinen. 2006 wurde er in den Vorstand der Hannoverschen Lebensversicherung mit der Ressortzuständigkeit Marketing und Vertrieb berufen, 2007 zusätzlich in den Vorstand der Hannoverschen Direktversicherung mit den Ressortzuständigkeiten Vertrieb, Marketing und Kapitalanlagen.