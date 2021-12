VHV organisiert Vorstand neu

Diese Funktion hatte bislang Konzernchef Uwe Reuter zusätzlich zu seiner eigentlichen Funktion ausgeübt. Hilbert ist seit 2004 Mitglied des Vorstandes.Thomas Voigt (52) wird zum gleichen Zeitpunkt, ebenfalls zusätzlich zu seinen Positionen als Holding-Vorstand und Vorstandssprecher der VHV Allgemeinen, die Verantwortung für den Vorstand der VHV Leben von Frank Hilbert übernehmen. Voigt ist seit 1988 bei der VHV und wurde 1999 erstmals in den Vorstand einer VHV-Gesellschaft berufen.Christian Bielefeld (43) ist zum 1. Juni in die Geschäftsführung der Konzerntochter VHV is GmbH eingetreten. Dort soll er die Service- und Kundenorientierung bei der VHV is vorantreiben. Bielefeld wird die neue Aufgabe zusätzlich zu seinen Vorstandsmandaten bei der Hannoverschen Leben und Hannoverschen Direkt übernehmen.Jürgen A. Junker (43), Vertriebsvorstand der VHV Allgemeine, tritt zusätzlich in den Aufsichtsrat der österreichischen Tochter VAV ein.