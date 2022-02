Klage gegen Victoria Lebensversicherung Neue Runde im Rechtsstreit um Bewertungsreserven

Hat sich der Lebensversicherer Victoria ärmer gerechnet als er ist? Um diese Frage geht es in einem aktuellen Rechtsstreit vor dem Landgericht Düsseldorf. Dort kämpft der Bund der Versicherten (BdV) jetzt wieder gegen die Tochtergesellschaft des Düsseldorfer Ergo-Konzerns, die 2009 das Neugeschäft eingestellt hat. Bereits seit 2016 machen sich die Hamburger Verbraucherschützer dafür stark, dass die milliardenschweren Kürzungen von Überschussbeteiligungen einiger Lebens- und Rentenversicherer in Deutschland für unwirksam erklärt werden. Der BdV zog mit seiner Klage bis vor den Bundegerichtshof. Nun muss das Landgericht Düsseldorf den Fall erneut bewerten.

Axel Kleinlein, BdV

Hintergrund des Verfahrens ist Lebensversicherungsreformgesetz aus dem Jahr 2014. Es erlaubt Lebensversicherern, ihren Kunden Geld vorzuenthalten, wenn das Unternehmen finanziell angeschlagen ist. Hierauf berief sich auch die Victoria und kürzte die Auszahlung in dem verhandelten Beispielfall um knapp 2.700 Euro. Doch der Versicherer habe seine damalige Finanzschwäche nicht hinreichend belegt. „Wenn das Versicherungsunternehmen dem Kunden die Auszahlung kürzen will, dann sollte es schon selbst begründen, warum es so arm ist, dass es dem Versicherten in die Taschen greift“, erklärt BdV-Vorstandssprecher Axel Kleinlein.

„Kein Zweifel an Verfassungsmäßigkeit“

Auf Anfrage von DAS INVESTMENT verweist ein Ergo-Sprecher darauf, dass „in den beiden Vorinstanzen 2016 und 2017 zugunsten der Victoria Lebensversicherung entschieden wurde, ohne dass Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der entsprechenden Vorschriften des Lebensversicherungsreformgesetzes geäußert wurden.“ Das bestätigte auch der Bundegerichtshof vor knapp vier Jahren (Urteil vom 27. Juni 2018 – Aktenzeichen: IV ZR 201/17). „Die Wiedereröffnung des Verfahrens beim Landgericht Düsseldorf hat lediglich noch die ausreichende Darstellung zum Gegenstand, ob ein Sicherungsbedarf bestanden hat, der die Herabsetzung der Bewertungsreserven im konkreten Einzelfall rechtfertigte“, so der Unternehmenssprecher weiter.