Victoria Mio von Robeco Chinas neue Wirtschaft schlägt Wurzeln

In ihrem aktuellen Marktkommentar geht Mio davon aus, dass die Konjunkturfördermaßnahmen den Aktienmärkten Auftrieb geben werden. Die laufende Neuausrichtung von Chinas Wirtschaft stellt neue Themen in den Vordergrund. Der Trend zu höherwertigem Konsum, Technologie und Innovation sollte zahlreiche neue Anlagechancen für Anleger entstehen lassen. Außerdem bietet die Aufnahme chinesischer A-Aktien in den MSCI EM Index Zugang zu bedeutenden langfristigen Anlagemöglichkeiten.

Zunehmende Anlagechancen mit chinesischen A-Aktien

Die Aufnahme chinesischer A-Aktien in den MSCI Emerging Markets Index im Juni letzten Jahres ist ein entscheidender Schritt, was Chinas Integration in die globalen Märkte angeht. Wir erwarten, dass das Interesse der Anleger an chinesischen Unternehmen dadurch zunimmt und erhebliche Mittel in Chinas inländischen Aktienmarkt fließen. Der Markt für chinesische A-Aktien ist nach dem der USA der zweitgrößte Aktienmarkt der Welt.

Nach der erstmaligen Aufnahme wird MSCI den Inklusionsfaktor für A-Aktien von fünf Prozent auf 20 Prozent anheben, was den Renminbi stützen wird. Darüber hinaus dürfte die Indexaufnahme die Weiterentwicklung von Chinas Kapitalmärkten erleichtern. Bis zur vollständigen Inklusion vergehen sehr wahrscheinlich fünf bis zehn Jahre – je nachdem, welche Fortschritte beim Marktzugang erzielt werden.

Der Markt für A-Aktien öffnet Anlegern die Möglichkeit, sich auf breiter Basis in China zu positionieren, und er korreliert bislang nur wenig mit den globalen Aktienmärkten. Da er sich noch in einem frühen Entwicklungsstadium befindet, bietet dieser Markt aktiven Portfoliomanagern bedeutende Anlagechancen.

Neuausrichtung der Wirtschaft

Der Konsum in China verliert an Geschwindigkeit, verlagert sich aber gleichzeitig in Richtung höherwertiger Waren und Dienstleistungen. Eine Umstrukturierung des Verbrauchs findet statt, da Chinas Mittelschicht weiter wächst und ihre Kaufkraft dank steigender Löhne und Gehälter zunimmt. Junge Erwachsene geben Geld für Unterhaltung und innovative Produkte aus. Immer mehr ältere und wohlhabende Chinesen investieren ihr Geld in Dienstleistungen des Finanz- und Gesundheitsbereichs. Kurz gesagt, erlebt China die Entstehung einer „neuen“ Wirtschaft, die durch diese Sektoren geprägt wird.

Gleichzeitig nimmt der Anteil der produktionsorientierten „alten“ Wirtschaft weiter ab. Die „neue“ Wirtschaft hat derzeit einen Anteil von über 55 Prozent an der Marktkapitalisierung des MSCI China. Die mit dem Trend zu höherwertigem Konsum verbundenen Themen sowie Technologie und Innovation eröffnen Anlagemöglichkeiten.

Anteil der „neuen“ und „alten“ Wirtschaft in China:

Quelle: MSCI, BofA Merrill Lynch Global Research, FactSet, Bloomberg; Stand: September 2018

Der Aufstieg der „neuen“ Wirtschaft bedeutet: China will als Produzent den Schwerpunkt von Quantität zu Qualität verlagern. Zum Beispiel hat China bereits den weltweit größten Markt für Roboter und die Regierung unterstützt die Roboterindustrie aktiv mit Steuersenkungen und Fördermitteln für Forschung und Entwicklung. China ist auch der größte Markt für Elektrofahrzeuge. Innovation wird einer der wichtigsten Wachstumsfaktoren sein; denn China ist das Land mit den zweithöchsten Ausgaben für Forschung und Entwicklung.