Victoria Sophie Glade Natixis IM baut Team in Frankfurt weiter aus

Natixis Investment Managers erweitert sein Team in Frankfurt: Seit September unterstützt Victoria Sophie Glade als Kunden- und Marktanalystin (Client and Market Analyst) den französischen Vermögensverwalter. Sie soll in dieser Funktion die Zusammenarbeit mit bestehenden Kunden in den Bereichen Banken, Vermögensverwaltung, Family Offices sowie Dachfonds unterstützen und berichtet direkt an Patrick Sobotta, Geschäftsführer für Zentral- und Osteuropa bei Natixis Investment Managers.

Vor ihrem Wechsel zu Natixis IM sammelte Glade Erfahrungen bei der Personalberatung Lehmann Advisory Partners. Sie studierte Wirtschaftswissenschaften an der Goethe-Universität in Frankfurt.

Glade ist nicht der einzige Neuzugang bei Natixis Investment Managers. Erst vor wenigen Wochen stieß Branchenveteran Erik Crawford dazu, um das institutionelle Geschäft zu stärken. In den nächsten Monaten soll das Team noch weiter ausgebaut werden, verrät das Fondshaus.