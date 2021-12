Absolute Return-Fonds können sowohl in steigenden als auch in fallenden Märkten Erträge erzielen. Wie das funktioniert und was Anleger dafür im Gegenzug in Kauf nehmen müssen, erklärt Sauren Fonds Service, Anbieter von Dachfonds und Absolute Return-Produkte, in einem Zeichentrick-Video. Kinderleicht zu verstehen - auch für Laien. Aber sehen Sie selbst.