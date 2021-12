Karen Schmidt 03.12.2015 Lesedauer: 2 Minuten

Video der Woche Was bei Bestandsübertragungen zu beachten ist

Die demografische Entwicklung macht auch vor Maklern und Vermittlern nicht halt. In den kommenden Jahren wird das Thema Bestandsübertragung daher an Bedeutung zunehmen. Rechtsanwalt Stephan Michaelis von der Kanzlei Michaelis Rechtsanwälte erklärt, was Makler dabei beachten sollten.