Karen Schmidt 22.04.2016 Lesedauer: 1 Minute

Video Diese Vorteile haben Fondspolicen

Michael spart mit einer klassischen Rentenversicherung für seine Altersvorsorge, macht sich aber Sorgen, ob das angesichts der niedrigen Zinsen noch reicht. Am liebsten würde er in Aktien oder Fonds investieren, fürchtet aber die Schwankungen. Dass für ihn eine Fondspolice genau das richtige sein kann, erklärt das Deutsche Institut für Altersvorsorge in einem Video.