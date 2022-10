Branchenoffene Plattform zu Mobilität „Wir öffnen uns für die eigentlichen Bedürfnisse der Kunden“

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Der Versicherer Huk-Coburg plant mit Onpier eine neue Plattform, die mit versicherungsfremden Services die Branchengrenzen des bisherigen Versicherungsgeschäfts überschreiten soll. Wie der von den Coburgern gemeinsam mit anderen Versicherern wie HDI und LVM betriebene Service aussehen soll, erklärt Daniel Thomas. Er verantwortet seit 2016 im Vorstand der Versicherungsgruppe die Ressorts Betriebsorganisation, Digitale Services und Informatik.

„Wir haben uns die Frage gestellt, wie und wo unser Platz als Unternehmen in einer zunehmend servicedominierten Wettbewerbslandschaft ist. Wir sind zu der Erkenntnis gekommen, wir werden uns schwertun, wenn wir nur und rein auf dem Produktangebot verharren. Vielmehr müssen wir uns sehr viel stärker für die eigentlichen Bedürfnisse unserer Kunden öffnen. Unsere Kunden fragen nun mal mehr nach Services und Service-Erlebnissen“, erläutert Thomas im Video-Interview mit Fred Wagner.

Der Leipziger Universitätsprofessor für Versicherungsbetriebslehre stellt den fairen Verkaufspreis für den Kunden, die Marge und die Vertriebsvergütung in Frage, muss die HUK-Coburg doch anschließend das jeweilige Fahrzeug an einen Händler abtreten, der zu günstigen Preisen einkaufen will. Der Endkunde werde über Onpier nicht direkt angesprochen, sondern soll über die Vertriebspartner auf den neuen Service hingewiesen werden.

Branchenoffene Plattform zum Thema Mobilität

Begonnen hat die branchenoffene Plattform mit dem Thema Mobilität und dem Ankauf von Gebrauchtwagen. Laut Thomas will der Versicherer das klischeebehaftete Geschäft des Autoankaufs seröser gestalten und den Kunden den Service einer Kfz-Versicherung dort anbieten, wo er sich bereits für ein neues Auto entschieden hat, aber noch nicht geklärt ist, was mit dem alten Auto passiert. Genau an der Stelle nehme man den Kunden an die Hand, schätzt das zu verkaufende Auto und gibt ein Leistungsversprechen ab.

Der zentrale Mehrwert des Angebots liegt laut Thomas darin, einen fairen Preis für den Kunden zu ermitteln und das Auto zu diesem Preis zu kaufen. Aus diesem Zweck wurde die Huk-Autowelt gegründet und eine Zusammenarbeit mit der Autowerkstattkette Carglass für die Preisermittlung geschlossen. Welche Services bei Onpier neben dem Gebrauchtwagenankauf noch angeboten werden soll und wie Thomas auf die Zukunft des neuen Geschäftsmodells blickt, erklärt er in dem Video-Interview.