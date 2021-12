Video-Gruß von Christoph Bruns „Europa steckt in deutlicher Korrektur“

An den internationalen Märkten läuft es uneinheitlich: Während die Konjunktur in den USA brummt, knistert es in Europa im Gebälk. Japan wartet mit einer Überraschung auf. Im Video-Gruß an die Leser von DAS INVESTMENT unternimmt Christoph Bruns, Vorstand und Fondsmanager von Loys, eine schnelle Bestandsaufnahme.