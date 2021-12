Video-Interview: „Physisch existierende Anlageklassen“

DAS INVESTMENT.com: Für viele Anleger spielen Edelmetalle eine sehr große Rolle. Wie stellen Sie die im Portfolio dar? Michael Nowicki: Da wir als Kapitalanlagegesellschaft nicht direkt in Gold investieren dürfen, also nicht direkt Goldbarren erwerben dürfen, investieren wir in Produkte, bei denen das Gold physisch in einem Tresor hinterlegt ist. Im Ampega Substanzwerte-Fonds ist das in unserem Fall ein Produkt der Deutschen Börse Commodities GmbH. DAS INVESTMENT.com: Xetra-Gold? Michael Nowicki: Ja genau. DAS INVESTMENT.com: Rohstoffindizes haben häufig das Image, etwas energielastig zu sein. Stört Sie das? Michael Nowicki: Wir haben als Benchmark den Dow Jones-UBS Commoditiy Index. Das ist ein Index, in dem Energie mit etwa 30 % enthalten ist und alle anderen Rohstoffe den Rest abbilden. Wir halten das für ein ausgewogenes Produkt, weil es eben auch eine gewisse Risikostreuung bietet. DAS INVESTMENT.com: Nun soll ja die Substanz im Fonds-Portfolio bereits reale Verluste verhindern. Warum haben Sie ein zusätzliches Risiko-Budget eingerichtet? Michael Nowicki: Vorab einen gewissen Schutz vor extremen Ereignissen bieten. DAS INVESTMENT.com: Ist denn das Verlustrisiko des Anlegers auf 10 % im Jahr begrenzt? Michael Nowicki: Unser Risiko-Budget ist nicht als Garantie zu verstehen. Der Value at Risk ist eine statistische Größe, der sich aus den Volatilitäten am Kapitalmarkt ergibt. Statistisch gesehen erleidet der Anleger bei einem Value at Risk von 10 % in 20 Jahren maximal in einem Jahr einen Verlust von größer als10 %. DAS INVESTMENT.com: Nun haben Sie ja verschiedene Anlageklassen im Portfolio. Wie ermitteln Sie die Gewichtungen? Michael Nowicki: Die Gewichtung der Anlageklassen ergibt sich dann über den Risikobeitrag der einzelnen Assets. Sollten nun Aktien oder Rohstoffe etwas risikobehafteter werden im Zeitablauf, weil die Kapitalmärkte volatiler werden, so werden wir dann über das vordefinierte Risiko-Budget in risikoärmere Assetklassen umschichten.