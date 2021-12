Svetlana Kerschner 27.07.2015 Lesedauer: 1 Minute

Video-Interview So sieht Finanzberatung in einer Welt ohne Provisionen aus

Zum 1. Januar 2013 trat in Großbritannien das Provisionsverbot in Kraft. Ob das befürchtete Beratersterben einsetzte, wie sich die Branche seit dem Verbot entwickelt hat und welche Auswirkungen ein Provisionsverbot in Deutschland hätte, erklärt Christian Nuschele, Leiter des Maklervertriebs bei Standard Life, in einem Video-Interview mit dem Honorarberater-Verband VDH.