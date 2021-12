Video-Kommentar zur Zinswende Commerzbank-Chefvolkswirt über den Machtkampf in der Fed

Hintergrund: Yellen und die meisten ihrer Mitstreiter orientieren sich in ihrer Handlungsweise an der sogenannten. Diese stellt einen Zusammenhang zwischen Arbeitlosenquote und allgemeiner Lohnhöhe her. Die Mehrheit der US-Notenbanker um Janet Yellen geht gemäß dem Modell davon aus, dass eine niedrige Arbeitslosenquote die Löhne und die Inflationsrate ansteigen lässt. In Anbetracht der zuletzt gemeldeten US-Konjunkturdaten halten sie daher eine baldige Anhebung des Leitzinses für unbedenklich.Zwei Yellen-Mitarbeiter bestreiten die Aussagekraft der Philipps-Kurve und stellen sich öffentlich gegen die Fed-Präsidentin. Wie wird Yellen darauf reagieren? – Ein Kommentar des Chef-Ökonoms der Commerzbank Jörg Krämer.