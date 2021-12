Redaktion 27.05.2016

Videointerview Caterina Zimmermann von Schroders über Schutz vor Inflation

Inflation spielt in Europa noch keine Rolle. Doch die hohe Liquidität am Markt wird früher oder später zu einer überraschenden Inflation führen. Melanie Kösser, Vertriebsleiterin, und Caterina Zimmermann, Investment-Expertin von Schroders, diskutieren über Inflation Linked Bonds – und klären die Frage, was dies mit einer Ketchup-Flasche gemein hat.