Videokonsolen und Spiele als Investments Videospiele und Konsolen teurer verkaufen: Das musst du unbedingt wissen

Ältere Videokonsolen und Spiele haben sicher noch viele zuhause herumliegen. Darunter könnten sich einige unbekannte Schätze befinden. Drei Merkmale, an denen du diese erkennst und inwiefern Videokonsolen und Videospiele für Neueinsteiger:innen überhaupt ein gutes Investment sein können.

Videospielerin am Computer und viele Konsolen: Um auf dem Videospielmarkt Gewinne zu erzielen, muss man sich wirklich gut auskennen und sehr viel recherchieren.

© Barbara Bocks, Collage mit Canva

Du hast eine mittlerweile eine große Sammlung an ausrangierten Videospielen und Konsolen zuhause, und überlegst jetzt, diese mit Gewinn zu verkaufen?

Geht das überhaupt?

Ja, das geht, aber nur unter ganz bestimmten Umständen.

Videokonsolen und Spiele: Warum bei manchen der Preis steigt



Die folgenden drei Faktoren beeinflussen den Preis einer Konsole oder eines Spieles als Collectible am meisten:



Seltenheitsgrad Zustand der Verpackung Beliebtheit und Nachfrage

Seltenheitsgrad der Konsole oder des Spiels:

Seltene und limitierte Editionen können im Laufe der Zeit an Wert gewinnen.

Spiele, die nur in begrenzter Stückzahl produziert wurden oder Konsolen mit besonderem Design können bei Sammler:innen sehr gefragt sein.

Zustand der Verpackung der Konsole oder des Videospiels:



Der Zustand der Spiele und Konsolen ist ein wichtiger Faktor für den Wert.

Sammler:innen bevorzugen Spiele und Konsolen, die sich in einem guten Zustand befinden, ohne Beschädigungen oder Verschleißerscheinungen .

Originalverpackungen und Zubehörteile können den Wert ebenfalls steigern. Gerade die Pappschuber bei Spielen von Super Nintendo wurden früher häufig direkt in den Müll geworfen oder wenig pfleglich behandelt.

Doch gerade der „ Top-Zustand“ wird gezielt von Sammlern gesucht und teuer bezahlt .

Noch interessanter jedoch, wenn das Spiel oder die Konsole originalverschweißt ist.

Beliebtheit und Nachfrage der Konsole oder des Spiels:

Spiele und Konsolen, die bei Spieler:innen besonders beliebt sind oder einen großen historischen oder kulturellen Wert für die Gamingbranche innehaben, können zu einem späteren Zeitpunkt einen hohen Wert erzielen.

Neben den drei genannten Faktoren, die ein Spiel braucht, um die Chance auf eine Wertsteigerung zu haben, ist ein offzielles Grading von der VGA oder WATAGames wertsteigernd.

VGA ist die Abkürzung von Video Game Authority. WATAGames ist eine Firma, die Videospiele rankt.

Ein Spiel, das werkversiegelt und verifiziert wurde, könnte ordentlich im Wert steigen.

Der kommerzielle Erfolg ist allerdings kein zwingendes Kriterium für eine Wertsteigerung.

Denn: Nicht nur die bekannten Videospiele-Hersteller sind beliebt unter Sammler:innen, sondern auch „gefloppte“ Geräte.

Der Grund: Gefloppte Geräte sind deutlich seltener auf dem Markt erhältlich.

Dazu zählt beispielsweise der „Virtual Boy“ von Nintendo , mit dem Nutzer:innen bereits im Jahr 1995 einen Ausflug in die Virtual-Reality-Welt erleben konnten.

, mit dem Nutzer:innen bereits im Jahr 1995 einen Ausflug in die Virtual-Reality-Welt erleben konnten. Auch der Technikgigant Apple hatte im Jahr 1995 sein Glück auf dem Markt versucht und eine eigene Spielekonsole entwickelt. Unter dem Namen „Atmark“ von Bandai kam das Gerät auf den Markt.

Was du außerdem unbedingt beachten solltest: Der Wert von Videospielen und Konsolen schwankt mit der Zeit.

Ein Spiel oder eine Konsole, die heute einen hohen Wert haben, können in einigen Jahren an Popularität verlieren und dementsprechend an Wert einbüßen. Es gibt jedoch auch Spiele oder Konsolen, die mit der Zeit immer begehrter werden.

Für diese Wertsteigerungen gibt es aber keine festen Regeln. Der Markt ist, ähnlich wie der für Streetwear, sehr volatil.



Für die Konsole Nintendo NES gibt es zum Beispiel zahlreiche Spiele, die es bereits für kleine Summen in die Sammler-Kollektion schaffen können.

Top-3-Videospiele, die Investor:innen Rekordsummen einbrachten

Für diese drei Videospiele haben Verkäufer:innen in den vergangenen Jahren die höchsten Preise erzielt:

1. Im Jahr 2021 wurde für unfassbare 2 Millionen US-Dollar eine originalverpackte Kopie des „Super Mario Bros.“ für das Nintendo Entertainment System (NES) verkauft. Das ist der bisherige Rekord.

2. Der vorherige Spitzenreiter lag bei 1,56 Millionen US-Dollar und wurde im Juli 2021 vom Klassiker „Super Mario 64“ für den „Nintendo 64“ erzielt.

3. Wenige Tage vorher wechselte eine ungeöffnete NES-Version von „The Legend of Zelda“ seinen Besitzer für 870.000 US-Dollar.

Wer hofft, dass Videospiele, die frisch auf den Markt gekommen sind, im Wert steigen, muss eine gewisse Risikofreude mitbringen.

Aktuelle Spiele kosten bereits bei Release zwischen 60 und 70 Euro – wenn man nicht auf Rabatte warten möchte.

Videospiel-Investments: Lohnt sich das überhaupt für Neueinsteiger:innen?

Nein, meistens nicht.

Viele Sammler:innen raten vor allem davon ab, sich aktuelle Spiele ins Regal zu stellen, in der Hoffnung, dass diese zu einem späteren Zeitpunkt deutlich an Wert zulegen.

Zwar bestätigen Ausnahmen die Regel, insbesondere limitierte Editionen (Collectors Editionen), zu denen Sammlerstatuen, Karten, Soundtracks, Schlüsselanhänger, Sticker, Booklets und mehr gehören, könnten später im Wert steigen – aber das ist reine Spekulation.

Es gibt keine Garantie, dass eine Videospielsammlung in naher Zukunft an Wert gewinnt oder verliert.

Wer sich dennoch für den Kauf von Videospielen oder Konsolen als Wertanlage interessierst, sollte gründlich recherchieren, den Zustand des Artikels überprüfen und den Markt beobachten, um frühzeitig Trends und Preisschwankungen auf diesem sehr volatilen Markt zu erkennen.