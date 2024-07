Unternehmen spüren, dass sich der Arbeitsmarkt gewandelt hat – von einem Arbeitgeber- zu einem Arbeitnehmermarkt. Sie suchen sich nicht mehr ihre Mitarbeitenden aus, sondern eher umgekehrt. Arbeitgeber merken, dass sie neue und andere Wege gehen müssen – um potenzielle Bewerberinnen und Bewerber auf sich aufmerksam zu machen und von sich zu überzeugen, aber auch, um die bestehenden Mitarbeitenden weiter an sich zu binden.

Dabei wird sich das Problem weiter verschärfen. Die geburtenstarken Jahrgänge – die sogenannten Babyboomer – gehen in den kommenden Jahren in Rente. Gleichzeitig folgen zu wenig junge Mitarbeitende nach, um die Lücke zu schließen. Der Wettbewerb um Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird deutlich zunehmen. Wir stehen hier gerade am Anfang.

bKV als Mittel zur Mitarbeitendengewinnung

Elisa Albers © AXA

Bereits seit einigen Jahren bieten Versicherer die betriebliche Krankenversicherung (bKV) als Mittel zur Mitarbeitendengewinnung an – mit Erfolg. Laut Verband der Privaten Krankenversicherung (PKV) haben Ende 2023 knapp 39.000 Unternehmen ihren Mitarbeitenden eine bKV angeboten. Rund 2 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind so zusätzlich über ihren Arbeitgeber versichert. Diese Zahl steigt kontinuierlich an. Gleichzeitig zeigt sie aber auch: Erst vergleichsweise wenige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland haben Zugang zu einer bKV.

Dabei würden es gemäß einer repräsentativen Umfrage des PKV-Verbandes fast zwei Drittel (63 Prozent) der Beschäftigten in Deutschland begrüßen, wenn ihr Arbeitgeber eine betriebliche Krankenversicherung anbieten würde. In der Gruppe der 18- bis 29-Jährigen ist die Zustimmung mit 71,9 Prozent besonders hoch. Besonders spannend: Fast ein Viertel der Befragten (23,5 Prozent) bewertet eine bKV sogar wertvoller als eine Gehaltserhöhung. Auch hier ist die Zustimmung bei den jungen und besonders begehrten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit 29,4 Prozent überdurchschnittlich groß.

Die bKV ist nicht nur ein weiteres „Goodie“

Es stellt sich die Frage: Wenn die betriebliche Krankenversicherung so attraktiv für viele Beschäftigte ist, warum setzen nicht mehr Unternehmen auf das Angebot? Ich bin der Überzeugung, dass viele Arbeitgeber die Wirkkraft einer bKV noch unterschätzen. Die bKV ist eben nicht nur ein weiteres der bereits etablierten „Goodies“ – wie etwa ein Jobticket oder eine vergünstigte Mitgliedschaft im Fitnessstudio. Die bKV kann einen echten Unterschied für Unternehmen und Mitarbeitende machen – bei richtiger Ausgestaltung des Angebots.

Manche Unternehmen betrachten die betriebliche Krankenversicherung noch ausschließlich als Personalmarketing-Instrument und blenden die Vorteile aus, die die bKV darüber hinaus für sie haben kann. Klar ist: Weniger Mitarbeitende, alternde Belegschaften und gleichzeitig steigende und sich ständig wandelnde Anforderungen an Arbeitskräfte sind eine heikle Kombination. Personalknappheit bedeutet Mehrbelastung und höherer Leistungsdruck bei den Beschäftigten. Krankheitsbedingte Ausfälle und Minderleistungen sind die Folge. Die Produktivität sinkt und die betrieblichen Kosten steigen. Eine gesunde Belegschaft ist also ein echter Kosten- und Wettbewerbsfaktor.

Wichtig ist daher, Prävention zu betreiben. Viele Krankheiten können durch ein gesundheitsbewusstes Verhalten vermieden oder durch frühzeitiges Erkennen schneller und wirkungsvoller behandelt werden. Eine betriebliche Krankenversicherung hilft dabei. Gesundheitsbewusste Mitarbeitende werden die Vorteile einer bKV auch zur Prävention nutzen. Dennoch wissen wir: Viele Menschen nutzen die vorhandenen Angebote nicht ausreichend – unabhängig davon, ob sie nur gesetzlich versichert sind oder auch eine zusätzliche bKV haben.

Mobile Labore kommen zu den Unternehmen

Für uns bedeutet das: Wenn die Menschen zu selten zur Vorsorge gehen, muss die Vorsorge zu den Menschen kommen. Um es den Mitarbeitenden so einfach wie möglich zu machen, kommen wir ihnen entgegen. Und das im wörtlichen Sinne: mit mobilen Gesundheits-Check-ups vor Ort. Gemeinsam mit unserem Kooperationspartner Wellabe schicken wir mobile Labore zu den Unternehmen, die ihre Mitarbeitenden über eine entsprechende bKV zusätzlich absichern. Mit dem mobilen Labor können umfassende, anonyme Gesundheits-Screenings durchgeführt werden. Die ermittelten Werte decken dabei eine große Bandbreite ab und umfassen das Stoffwechselsystem, die Körperzusammensetzung, das Herzkreislaufsystem oder die Lungenfunktion.

Nach den Untersuchungen besprechen Ärztinnen und Ärzte per Video-Chat die Ergebnisse mit den Mitarbeitenden. Alle Werte inklusive der darauf aufbauenden Maßnahmen zu Verbesserungen stehen unmittelbar nach den Tests in einer App für die Mitarbeitenden zur Verfügung. So erhalten alle Teilnehmenden ein umfangreiches Feedback zum eigenen Gesundheitszustand. Unbegründete Sorgen werden vermieden, mögliche gesundheitliche Probleme aber auch direkt angesprochen.

Unsere Erfahrung zeigt: Wenn die mobilen Labore schon vor Ort sind, ist die Hürde zur Vorsorge zu gehen nur noch sehr gering. Erst recht, wenn auch die „Vorsorge-Muffel“ unter den Mitarbeitenden sehen, dass alle ihre Kolleginnen und Kollegen das Angebot nutzen. Von den Unternehmen, die das Angebot in Anspruch nehmen, erhalten wir immer wieder sehr positives Feedback. Die Check-ups sind eine wirksame Maßnahme, um gesamthaft für die Belegschaft vorzusorgen. Das ist von großem Wert für jedes Unternehmen, das sowieso schon über eine angespannte Personalsituation verfügt.

Demografischer Wandel trifft Firmen mehrfach

Eine wirksame betriebliche Krankenversicherung nimmt aber noch mehr in den Blick als nur die Gesundheit des einzelnen Mitarbeiters. Was viele Verantwortliche in den Unternehmen nicht im Fokus haben: Der demografische Wandel wird sie gleich mehrfach treffen. Aktuell sorgen sich Arbeitgeber primär um die Personallücke, die die in Rente gehenden Babyboomer hinterlassen werden.

Dies hat jedoch auch zur Folge, dass viele Menschen in den nächsten Jahren allein aufgrund ihres steigenden Alters vermehrt erkranken werden. Viele der Babyboomer werden auch pflegebedürftig werden – und das hat auch Konsequenzen für die Unternehmen. Denn die Babyboomer sind die Eltern der heute jungen und mittelalten Mitarbeitenden.

Klar ist: Pflegefälle haben häufig auch eine unmittelbare Auswirkung auf die Mitarbeitenden eines Unternehmens. Eine plötzliche Pflegebedürftigkeit in der eigenen Familie kann schnell zu einer Ausnahmesituation führen, die alle Beteiligten vor große Herausforderungen stellt. Es muss die passende Pflegeform ausgewählt, finanzielle Unterstützung beantragt oder Hilfe für den Alltag organisiert werden. All diese Aufgaben sind sehr herausfordernd für die Betroffenen.

Starke Mehrbelastung der Mitarbeitenden

In der Regel führt das mindestens zu einer starken Mehrbelastung der Mitarbeitenden. Häufig fallen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in solchen Situationen auch immer wieder selbst aus – aus nachvollziehbaren Gründen. Wir bieten in der bKV daher eine sogenannte Pflege-Assistance an, die die betroffenen Mitarbeitenden in dieser schwierigen Situation unterstützt und entlastet. Gemeinsam mit unserem Partner – der Gesellschaft für Telemedizinische Versorgung und deren Dienstleister MD Medicus – bieten wir etwa eine rund um die Uhr erreichbare Service-Hotline. Dort gibt es nicht nur eine allgemeine Beratung, sondern den Betroffenen wird auch geholfen, die passende Pflege zu organisieren – und das auch sehr kurzfristig.

Im Pflegefall wird die Unterbringung beziehungsweise Versorgung zum bald-möglichsten Zeitpunkt garantiert. In der Regel innerhalb von 24 Stunden nach Feststellung und Meldung des Versicherungsfalles. Darüber hinaus bietet die Pflege-Assistance Informationen und Beratungen zu zahlreichen weiteren Pflegeleistungen wie unterstützenden Dienstleistungen im Haushalt, Hausnotrufsystemen, Anträgen von Pflegeleistungen, Vorsorgevollmachten und vielem mehr.

Versicherte erhalten sogar Unterstützung bei der Organisation von Kinderbetreuung. So können Arbeitgeber die betroffenen Mitarbeitenden und ihre ganze Familie ganz konkret unterstützen. Eine Unterstützung, die Mitarbeitende nie vergessen werden. Und eine Unterstützung, die wirksam mögliche Fehlzeiten der Mitarbeitenden senkt.

Leistungsumfang der GKV wird weiter reduziert

Schlussendlich hat der demografische Wandel noch eine weitere zentrale Auswirkung auf das Gesundheitssystem in Deutschland: Es ist fest davon auszugehen, dass der Leistungsumfang der gesetzlichen Krankenversicherung in Zukunft weiter reduziert wird. Gleichzeitig ist der Zusatzbeitrag für viele gesetzlich Versicherte zuletzt erneut gestiegen – und wird in Zukunft wohl weiter ansteigen. Die Auswirkungen werden gesetzlich versicherte Angestellte spüren – finanziell und leistungsbezogen.

Wertvolle Ergänzung für alle gesetzlich Versicherten

Die bKV kann hier durch ihre individuelle Ausgestaltung – etwa durch ein jährliches Gesundheitsbudget oder durch konkrete Leistungsbausteine etwa für Vorsorgeleistungen, Auslandsreisen oder Zahnersatz – eine besonders wertvolle Ergänzung für alle gesetzlich Versicherten sein.

Einen noch bedeutsameren Unterschied kann die bKV aber dann machen, wenn gesetzlich Versicherte über sie sogar einen Privatpatientenstatus mit Premiumleistungen erhalten. AXA bietet diese Option für die bKV an. Durch den Privatpatientenstatus sind die eigentlich gesetzlich Versicherten nicht mehr vom politisch definierten Leistungskatalog abhängig. Die Leistungserbringung ist im Rahmen der bKV mit Privatpatientenstatus frei von staatlichen Regulierungen. Das bedeutet für die Versicherten: in vielen Fällen geringere Wartezeiten bei der Terminvergabe, mehr Zeit für die Diagnose und mehr Freiheit bei der Wahl der besten Therapiemöglichkeit. Ein immens großer Mehrwert, der in Zukunft sogar noch größer werden wird.

Risiken des demografischen Wandels abmildern

Das waren nur drei Beispiele, die zeigen, dass die bKV bei richtiger und individueller Ausgestaltung eben nicht nur ein Ausdruck einer Wertschätzung gegenüber den Mitarbeitenden eines Unternehmens ist. Selbstverständlich werden gesundheitsbewusste und gesundheitsfördernde Arbeitgeber von Mitarbeitenden immer als attraktiv wahrgenommen. Die Angebote werden bei der Gewinnung und Bindung von Mitarbeitenden helfen.

Unternehmerinnen und Unternehmer, die aber auf einen individuell ausgestalteten und starken Gesundheitsschutz im Rahmen der bKV setzen, werden ganz konkret Risiken des demografischen Wandels abmildern können – für ihr Unternehmen und ihre Mitarbeitenden. Wir sehen es daher als unsere Aufgabe, Unternehmen weiter darüber aufzuklären, welche wirkungsvollen Ausgestaltungsoptionen es für eine betriebliche Krankenversicherung gibt.

Über die Autorin:

Elisa Albers ist seit diesem Jahr Leiterin des Bereichs Corporate Employee Benefits bei dem Versicherer Axa in Deutschland. Die neue Chefin für die betriebliche Altersvorsorge und Krankenversicherung sowie die internationale Krankenversicherung kommt von der Ergo-Tochter DKV und ist die Nachfolgerin von Frederick Krummet, den die Axa zum Chef des Maklervertriebs befördert hat. Albers war erst seit März 2023 für das bKV-Produktmanagement bei der DKV zuständig. Zuvor war sie Leiterin Vertriebsförderung bei der Allianz Lebensversicherung. Für die Axa ist Albers unterdessen keine Unbekannte: Sie war bereits zwischen Juli 2017 und Januar 2022 zuerst als Vorstandsassistentin und anschließend als Abteilungsleiterin im Produktmanagement der Axa Krankenversicherung aktiv. Ihre Karriere begann die studierte Volkswirtin und Gesundheitsökonomin als Beraterin bei der Solidaris Unternehmensgruppe und der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG.