Roland Rechtsreport Viele Deutsche wollen Legaltechs

70 Prozent der Deutschen vertrauen den Gesetzen und Gerichten. Das ist das Ergebnis des „Roland Rechtsreports 2022“. Für die Studie im Auftrag der Roland Rechtsschutzversicherung, die das zwölfte Mal in Folge erschienen ist, hat das Institut für Demoskopie Allensbach über 1.000 Bürger zu ihrer Meinung zum deutschen Rechtssystem befragt.

Das Ergebnis: 70 Prozent der Befragten haben sehr viel oder ziemlich viel Vertrauen in die Gesetze und in die Gerichte. Lediglich unter Impfverweigerern ist dieser Wert deutlich niedriger: Nur 27 Prozent von ihnen haben sehr viel oder ziemlich viel Vertrauen in die Gesetze und 34 Prozent in die Gerichte.

Während die Einstellung der Bevölkerung gegenüber Gesetzen und Gerichten in den vergangenen Jahren beinahe unverändert blieb, hat das Vertrauen in die Bundesregierung und in die Verwaltung im letzten Jahr abgenommen. Beiden gegenüber bringen 44 Prozent sehr viel oder ziemlich viel Vertrauen entgegen – ein Rückgang im Vergleich zur vorangegangenen Studie um 5 Prozentpunkte (Verwaltung) beziehungsweise 13 Prozentpunkte (Bundesregierung).

Noch schlechter sieht es hier bei den Impfverweigerern aus: Nur 11 Prozent der Nicht-Geimpften vertrauen der Regierung, 23 Prozent der Verwaltung.

Gerichtsverfahren dauern zu lange

Auch wenn sie der Justiz vergleichsweise viel Vertrauen entgegenbringen, äußern die Befragten deutliche Kritik am Rechtssystem. 81 Prozent der Befragten kritisieren, dass viele Verfahren zu lange dauern würden – dies stellt den größten Kritikpunkt dar. 75 Prozent sind der Meinung, dass Gerichte heute zu viel Arbeit hätten und überlastet seien. Außerdem kritisieren die Befragten eine mangelnde Gleichbehandlung vor Gericht: 59 Prozent glauben, dass sich mit einem bekannten Anwalt die Aussichten auf ein günstiges Urteil verbessern würden. Und 55 Prozent vertreten schließlich die Ansicht, dass die Gesetze heutzutage zu kompliziert seien.

Die Einschätzungen der Befragten basieren zum Teil auf persönlichen Erfahrungen mit dem Justizsystem. So geben 24 Prozent an, in den vergangenen zehn Jahren einmal oder mehrmals an einem Gerichtsprozess beteiligt gewesen zu sein – sei es als Beklagter, Kläger oder Zeuge. Überdurchschnittlich hoch ist dieser Anteil bei den 30- bis 59-Jährigen und bei den Personen mit einer Rechtsschutzversicherung. Zudem zeigt die Studie, dass die Deutschen durchschnittlich ab einem Streitwert von knapp 3.700 Euro vor Gericht ziehen würden. Dieser Wert ist im Vergleich zu vergangenen Studien gestiegen.

Mediation wird immer wichtiger

Auch die Bedeutung von außergerichtlicher Einigung nimmt zu. So vertreten mittlerweile 56 Prozent der Befragten die Auffassung, dass sich mit einer Mediation oder Schlichtung viele rechtliche Auseinandersetzungen beilegen lassen. Dieser Anteil ist in den vergangenen Jahren um 6 Prozentpunkte gestiegen.

Außerdem macht die Digitalisierung auch vor dem Justizsystem nicht Halt. 46 Prozent der Befragten begrüßen es, dass sich mit den digitalen Angeboten von Legaltechs – zum Beispiel bei Schadenersatzforderungen oder der automatisierten Vertragserstellung – rechtliche Angelegenheiten lösen lassen. 27 Prozent meinen hingegen, dass in Zukunft weiterhin ausschließlich Anwälte für solche Aufgaben zuständig sein sollten.