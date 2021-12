ANZEIGE

Martin Lück blickt auf die Märkte Vieles spricht für europäische Aktien

In den kommenden Monaten dürfte sich die europäische Wirtschaft besser entwickeln als die der USA. Das hängt unter anderem mit der Impfquote zusammen: In Europa liegt diese bei mehr als 60 Prozent (USA: 52 Prozent). Noch sind die Aktienkurse in Europa günstiger bewertet als in den Vereinigten Staaten – doch die Gewinnrevisionsquote, also das Verhältnis von Aufwärts- zu Abwärtsrevisionen bei den Gewinnschätzungen, spricht bereits für europäische Aktien.