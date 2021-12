"Vielleicht hätte man am Vortag nicht so viel feiern sollen" So empören sich Berater über den BU-Beitrag im Handelsblatt

In einem am Dienstag veröffentlichten Video-Interivew für Orange, eine für junge Leute konzipierte Publikation von Handelsblatt, rät der Handelsblatt-Versicherungsexperte Martin Dowideit jungen Menschen zur Haftpflichtversicherung, Krankenversicherung und KfZ-Versicherung (letztere beide sind in Deutschland allerdings Pflicht). Eine Handy-Versicherung lohne sich hingegen nicht: zu teuer, zu undurchsichtig, zu viele Ausschlussklauseln.

BU? Nur für gefährliche Berufe

So weit so vernünftig. Dann allerdings kommt Dowideit auf die Berufsunfähigkeits-Versicherung (BU-Versicherung) zu sprechen. Hier sei zu überlegen, ob man sich wirklich absichern wolle, wenn man jung sei und in einem ungefährlichen Beruf arbeite. Explizit rät Dowideit zwar nicht von einer BU-Police ab, in seiner Empfehlungsliste am Ende des Beitrags taucht sie aber ebenfalls nicht auf.