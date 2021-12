"Vielleicht sehen wir heute schon Kaufkurse"

Infostrecke: Die Schuldenkrise in Zahlen

Sie könnten mittelfristig problemlos Steuern erhöhen (zum Beispiel eine Mehrwertsteuer einführen), ohne dass es besonders weh täte. Und sie haben eine Zentralbank, die notfalls die Regierung stützen wird.Die Republikaner sind dort ideologisch so verbohrt, dass man ihnen zutrauen muss, bereit zu sein, das Land lieber in die Pleite zu treiben, als gegen ihre Steuer-Prinzipien zu verstoßen. Das Problem ist also nicht die Zahlungsfähigkeit, sondern der Zahlungswille der Amerikaner.Italien ist zu groß, um von der Gemeinschaft gestützt zu werden, hat aber Schwierigkeiten, höhere Steuern einzutreiben und keine Zentralbank auf die sich die Regierung im Zweifelsfalle stützen kann. Dasselbe gilt für Spanien. Beide Länder müssen durch einen ekelhaften Anpassungsprozess, der im Falle Italiens noch nicht einmal begonnen hat.