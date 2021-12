Vier ETFs von Credit Suisse

Alternative Energien und Aktien weltweit: Der CS ETF on Credit Suisse Global Alternative Energy (WKN: A1C 9P3) bildet einen hauseigenen Index ab. Er enthält 30 der größten Unternehmen aus dem Bereich alternative Energien. Der CS ETF on MSCI World (WKN: A1C 9P2) bietet Anlegern ein Engagement in Aktien aus Industrieländern, ausgeschlossen sind Schwellen- und Grenzmärkte.Der CS ETF on Eonia (WKN: A1C 9P5) bildet die Zinsentwicklung des Euro-Geldmarkts ab, der CS ETF on Fed Funds Effective Rate (WKN: A1C 9P4) verfolgt die Zinsen des US-Dollar-Geldmarktes.