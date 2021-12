Vier neue ETFs von iShares

Die Blackrock-Tochter iShares, Anbieter von börsengehandelten Indexfonds (Exchange Traded Funds, ETF), startet vier neue ETFs im Xetra-Handel an der Deutschen Börse.Die zwei ETFs iShares Global Corporate Bond (WKN: A1J7CK) und iShares Barclays Capital Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged (WKN: A1J7CL) gehen auf Unternehmensanleihen. Ersterer bildet die Entwicklung von Unternehmensanleihen mit Investmentgrade-Ratings aus Industriestaaten und Schwellenländern ab. Momentan enthält er rund 270 Papiere. Die Gesamtkostenquote (TER) beträgt 0,2 Prozent im Jahr.Der zweite ETF setzt einerseits auf Unternehmensanleihen mit mindestens guter Schuldnerqualität. Per Termingeschäft ist das Portfolio aber auch Short auf Staatsanleihen aufgestellt, verdient also an fallenden Kursen. Damit soll das Kursrisiko weitgehend ausgeschaltet sein und lediglich der Renditeaufschlag der Unternehmensanleihen übrig bleiben. Hier liegen die laufenden Kosten bei 0,25 Prozent im Jahr.Der iShares Global Government AAA-AA Capped Bond (WKN: A1J7CM) enthält Anleihen von Industriestaaten, deren Bonität die führenden Rating-Agenturen Fitch, Moody’s und Standard & Poor’s im Schnitt mit der Bestnote AAA oder der zweitbesten Bewertung AA bewerten. Die TER beträgt 0,2 Prozent im Jahr.Alle drei ETFs bilden ihre Basisindizes physisch nach der Sampling-Methode ab. Ihre Portfolios sind also aus einer repräsentativen Auswahl der jeweiligen Indexpapiere zusammengesetzt. Die Portfolioanteile sind begrenzt – bei den AAA-Staaten auf 20 Prozent und bei den AA-Staaten auf 10 Prozent. Derzeit umfasst das Portfolio rund 100 Anleihen aus 20 Staaten.Der iShares MSCI Mexico IMI Capped (WKN: A1J7CN) ist wiederum ein Aktienfonds, der die Entwicklung des Landesindex MSCI Mexico nachbildet. Auch er bildet seinen Basisindex physisch ab, besteht aber nur aus den liquidesten Werten, etwa 40 Papiere. Keine der Aktien darf mehr als 30 Prozent des zugrundeliegenden Index ausmachen. Die TER beträgt 0,65 Prozent im Jahr.