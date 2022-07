Anleihe-ETFs von iShares Vier Trends, die Anleihe-ETFs Vorschub leisten

Im Sommer 2002 brachte iShares in den USA die ersten Anleihe-ETFs auf den Markt. Damit kam eine Innovation ins Rollen, die viele Hindernisse im Anleihehandel aus dem Weg räumen sollte. Anleihe-ETFs verbanden die fragmentierten Rentenmärkte mit einem transparenten und liquiden Börsenhandel, indem sie völlig neue Bausteine für die Zusammenstellung von Anleiheportfolios boten. Nun konnten erstmals alle Anlegenden mit einem Klick ein ganzes Portfolio von Anleihen kaufen, und dies zu einer transparenten Geld-Brief-Spanne und relativ geringen Gebühren. Nun gab es kein Zurück mehr: Was mit vier Anleihe-ETFs von iShares begann, umfasst heute 1.400 Produkte mit einem verwalteten Vermögen von 1,7 Billionen US-Dollar weltweit, wie Erhebungen von BlackRock, Bloomberg und Morningstar (Stand: 31. März 2022) ergeben haben. Jährlich wächst das global in Anleihe-ETFs angelegte Kapital nach Angaben von Simfund, BlackRock und der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) um 23 Prozent und damit doppelt so schnell wie das traditioneller Anleihefonds und dreimal so schnell wie der globale Anleihemarkt insgesamt.

Anleihe-ETFs erleben rasantes Wachstum

Eine Verdreifachung des global verwalteten Vermögens in diesem Jahrzehnt ist möglich. Anleihe-ETFs machen nach Schätzungen der Securities Industry and Financial Markets Association (SIFMA) derzeit gerade einmal 2 Prozent des 124 Billionen US-Dollar schweren globalen Rentenmarktes aus – vor zehn Jahren waren es noch rund 0,3 Prozent. Selbst mit einem verwalteten Vermögen von 5 Billionen US-Dollar würden auf sie nur etwa 5 Prozent des weltweiten Anleihemarktes entfallen. Das ist nach Angaben von Bloomberg noch nicht einmal die Hälfte des Anteils, den Aktien-ETFs an den globalen Aktienmärkten haben.

Vier Trends, die Anleihe-ETFs anschieben

Vier kraftvolle Wachstumstrends ebnen den Weg für Anleihe-ETFs:

Bausteine in modernen 60/40-Portfolios: Immer mehr Anlegende mischen Anleihe-ETFs mit aktiven Strategien, die darauf ausgerichtet sind, Anlageziele zu erreichen und unerwünschte Risiken zu vermeiden.

Immer mehr Anlegende mischen Anleihe-ETFs mit aktiven Strategien, die darauf ausgerichtet sind, Anlageziele zu erreichen und unerwünschte Risiken zu vermeiden. Instrumente für aktive Erträge: Transparenz, leichter Zugang, Liquidität und Effizienz sind die Merkmale, die Anleihe-ETFs für eine wachsende Zahl von institutionellen Anlegenden, darunter auch aktive Asset-Manager und -Managerinnen, attraktiv machen.

Transparenz, leichter Zugang, Liquidität und Effizienz sind die Merkmale, die Anleihe-ETFs für eine wachsende Zahl von institutionellen Anlegenden, darunter auch aktive Asset-Manager und -Managerinnen, attraktiv machen. Rückenwind für die Modernisierung des Anleihemarktes: ETFs auf Anleihen verändern die Marktstruktur, indem sie die Entwicklung des elektronischen Handels und die algorithmische Preisbildung für Anleihen vorantreiben.

ETFs auf Anleihen verändern die Marktstruktur, indem sie die Entwicklung des elektronischen Handels und die algorithmische Preisbildung für Anleihen vorantreiben. Gezielt potenzielle Ertragsquellen erschließen: Neuartige Anleihe-ETFs ermöglichen präzisere Engagements in festverzinslichen Wertpapieren, mit denen Anleger und Anlegerinnen individuelle Portfolios aufbauen, Risiken absichern und Anlagechancen nutzen können.

Das in Anleihe-ETFs verwaltete Vermögen könnte sich bis 2030 verdreifachen

Anleihe-ETFs haben die Art und Weise, wie Menschen in Anleihen anlegen, grundlegend verändert. Noch vor 20 Jahren war kaum vorstellbar, dass man mit einer einzigen Transaktion Tausende von Anleihen schnell und zu einem transparenten Preis kaufen und verkaufen kann – genau das ermöglichen Anleihe-ETFs heute. So verschaffen sie für Millionen von Anlegern und Anlegerinnen Transparenz, Zugang, Liquidität und Effizienz am Anleihemarkt.

Wie viele andere innovative technologische Lösungen hat die Pandemie auch das Wachstum von Anleihe-ETFs beschleunigt. Außerdem wurden seit Langem bestehende Ineffizienzen an den Rentenmärkten offengelegt. Der Markt für Anleihe-ETFs wächst weiter – trotz steigender Inflation und einer restriktiveren Geldpolitik rund um den Globus. Denn Anleger und Anlegerinnen weltweit suchen nach neuen, besseren Wegen, um mit Anleihen Erträge zu erwirtschaften.

Wir sind davon überzeugt, dass Anleihe-ETFs in modernen Portfolios eine immer wichtigere Rolle spielen werden – als Bausteine, die es möglich machen, Risiken und Chancen gegeneinander abzuwägen, und gleichzeitig die Liquidität erhöhen und die Kosten senken können. Darüber hinaus sind wir der Ansicht, dass institutionelle Investoren und Investorinnen verstärkt auf diese leistungsstarken Instrumente zugreifen werden. Zudem werden Innovationen rund um Anleihe-ETFs dafür sorgen, dass noch präzisere Anlageinstrumente für die Portfoliokonstruktion und das Risikomanagement auf den Markt kommen. Schließlich gehen wir davon aus, dass Anleihe-ETFs auch künftig den strukturellen Fortschritt des Rentenmarktes voranbringen und sich noch weiter in den modernen elektronischen Anleihemarkt einbringen werden.

Aus diesen Gründen haben wir unsere Prognose nach oben korrigiert: Wir erwarten, dass sich das weltweit in Anleihe-ETFs verwaltete Vermögen bis zum Ende dieses Jahrzehnts fast verdreifachen und auf 5 Billionen US-Dollar (also auf 5 Prozent des gesamten Anleihemarktes) ansteigen wird.