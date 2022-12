Investment-Wettbewerb Vierte Runde der Future Fundstars startet

Der Anlage-Wettbewerb Future Fundstars, ausgerichtet vom Finanzportal Fundview in Zusammenarbeit mit dem Haftungsdach NFS Netfonds und dem Vermögensverwalter Azemos, erlebt eine vierte Auflage. Als vierter Veranstalter ist außerdem Investor Alpay Ece Mit-Initiator des Wettbewerbs. DAS INVESTMENT ist Medienpartner der Veranstaltung.

Ab sofort und bis zum 31. Januar 2023 können sich interessierte Betreiber besonderer Anlagestrategien um die Teilnahme an der Vorrunde und einen späteren Titel bewerben.

Gefragt sind Strategien aller Investmentstile und Anlageklassen. Diese können bereits als Ucits-Fonds bestehen – in dem Fall darf der Manager maximal 20 Millionen Euro verwalten. Oder es handelt sich um eine Strategie außerhalb eines Fondsmantels – diese müssen zumindest mehrere Jahre nachvollziehbaren Track Record mitbringen.

In mehreren Runden wird die Jury ein weiteres Mal eine Siegerstrategie ermitteln. Dem Gewinner winkt unter anderem ein Investment von bis zu drei Millionen Euro, das Netfonds und Azemos tätigen wollen.

In der Jury sitzen neben Netfonds und Azemos auch Vertreter der Dekabank, der Berenberg Bank, der Fondsgesellschaft Shareholder Value Management sowie - neu in der Runde - Volker Schilling vom Freiburger Vermögensverwalter Greiff Capital Management.

Gewinner der ersten drei Staffeln des Future-Fundstars-Wettbewerbs waren Philipp Haas, Lukas Widmann und Huy Nguyen.

Weitere Infos und die Teilnahmebedingungen gibt es hier >>