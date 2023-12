In den vergangenen 15 Jahren haben wir den Aufstieg Chinas zur zweitgrößten Wirtschaftsnation der Welt erlebt. Nun gilt es, den Fokus auf Länder zu legen, die über ähnliche Eigenschaften wie China vor seiner wirtschaftlichen Expansion verfügen. Diese dürften das Potenzial für hohe Wachstumsraten in der Zukunft aufweisen. In Asien finden wir mit Vietnam ein Land vor, das über ähnlich günstige Bedingungen für ein langfristiges hohes Wirtschaftswachstum verfügt wie China früher.

Schon in den vergangenen 20 Jahren befand sich die vietnamesische Wirtschaft auf einem Wachstumspfad. Im Jahr 2000 lag das Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner bei 500 US-Dollar, im Jahr 2022 betrug es rund 4.100 US-Dollar pro Einwohner. Die jährlichen Wachstumsraten blieben dabei relativ konstant. Im Jahr 2000 wuchs die Wirtschaft Vietnams im Vergleich zum Vorjahr um rund 7 Prozent, im Jahr 2022 um rund 8 Prozent.

Die vietnamesische Regierung hat das Ziel ausgerufen, in den nächsten fünf Jahren offiziell als Emerging Market eingestuft zu werden und damit auch für Schwellenländer-Indizes und -Fonds relevant zu werden. Die Weltbank bewertet Vietnam bereits heute als Land, das sich aufgrund seiner Transformation von einer zentral verwalteten Wirtschaft zur Marktwirtschaft von einem der ärmsten Länder der Welt zu einer Volkswirtschaft mit niedrigem mittlerem Einkommen entwickelt hat.

Vietnam ist vergleichbar mit China vor 15 Jahren

Unserer Einschätzung nach ist Vietnam eine der dynamischsten Volkswirtschaften Südostasiens, die die Weichen für weiteres langfristiges Wachstum gestellt hat. Genauso wie China früher profitiert Vietnam von den Outsourcing-Aktivitäten internationaler Unternehmen, darunter auch von chinesischen Unternehmen. In Vietnam finden ausländische Unternehmen gute Rahmenbedingungen für Investments vor: eine junge, gut ausgebildete Bevölkerung – diese umfasst aktuell insgesamt rund 100 Millionen Menschen –, die im internationalen Vergleich zu attraktiven Löhnen zur Verfügung steht.

Auch die Auslandsdirektinvestitionen (FDIs) machen das südostasiatische Land attraktiv. Sie umfassten im Jahr 2021 bereits 19,3 Milliarden US-Dollar. Die FDIs werden durch verschiedene Freihandelsabkommen, die liberale Wirtschaftspolitik der vietnamesischen Regierung, eine gut ausgebaute Infrastruktur und ein stabiles politisches Umfeld unterstützt.

Darüber hinaus wirkt sich auch die Geldpolitik der State Bank of Vietnam positiv auf die Wirtschaftsentwicklung und den vietnamesischen Aktienmarkt aus. Nachdem die Inflation abgeflaut ist, hat die vietnamesische Notenbank den Leitzins 2023 kontinuierlich gesenkt und zuletzt bei 4,5 Prozent belassen. Das Handelsvolumen vietnamesischer Aktien ist gestiegen, nachdem Privatanleger wieder an den Markt zurückgekehrt sind.

Auch für ausländische Investoren könnte der vietnamesische Aktienmarkt zukünftig attraktiver werden, da der Zugang für sie vereinfacht werden soll. Nach Plänen der vietnamesischen Regierung sollen vietnamesische Broker in wenigen Jahren für ausländische Investoren Kapital vorhalten können, um Transaktionen im vietnamesischen Aktienmarkt effizient und kostengünstig durchführen zu können. Die Pläne orientieren sich damit an den Regelungen am chinesischen Aktienmarkt. Die Beseitigung rechtlicher Hürden für ausländische Investoren soll auch Index-Anbieter wie FTSE dazu veranlassen, die Ho Chi Minh City Stock Exchange von einem Frontier-Market-Index auf einen Emerging-Market-Index hochzustufen.

Tourismus und Logistik besonders wachstumsstark

Neben den makroökonomischen Faktoren sollten bei Investments in vietnamesische Aktien natürlich auch die Fundamentaldaten analysiert werden. Wir setzen besonders auf Unternehmen aus den Bereichen Logistik und Tourismus, da wir der Meinung sind, dass der Logistiksektor von der raschen Industrialisierung des Landes und der Tourismussektor von der wachsenden Mittelschicht in Asien profitiert. Zwei Beispieltitel:

Gemadept ist ein führendes vietnamesisches Logistikunternehmen, das vom wachsenden Handelsvolumen und dem zunehmenden Anteil Vietnams an der globalen Fertigung profitiert. Das Containerfrachtgeschäft ist in den vergangenen zehn Jahren um durchschnittlich 12 Prozent pro Jahr gewachsen. Im Zuge der gesteigerten Handelsaktivitäten hat auch der Transport über Tiefwasserhäfen an Bedeutung gewonnen, wovon wiederum auch Gemadept profitiert. Durch den Besitz eigener Tiefwasserhäfen und die Bedienung der gesamten Logistik-Wertschöpfungskette weist Gemadept einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil auf. Der Aktienpreis ist infolge des zusammenbrechenden Exportgeschäfts während der Corona-Pandemie abgestürzt. Danach hat er sich aber schon wieder mehr als verdoppelt.

Der Flughafen Vietnam („Airports Corporation of Vietnam") ist ein weiteres Unternehmen, das wir beobachten. Es stammt aus dem touristischen Bereich. Dieses Unternehmen profitiert vom boomenden Tourismus und dem wachsenden Luftfrachtgeschäft. Ebenso profitiert es von steigenden Einnahmen bei Dienstleistungen, die nicht direkt mit der Luftfahrt verbunden sind, wie dem Duty-Free-Geschäft. Auch hier ist der Aktienkurs infolge der Corona-Pandemie unter Druck geraten. Allerdings sehen wir Aufwärtspotenzial, da sich die Wirtschaft weiter normalisiert.

Vietnam – Weichen für langfristiges Wachstum sind gestellt

Natürlich gibt es auch noch einige Herausforderungen, die Vietnam auf dem Weg zu einer prosperierenden Wirtschaft bewältigen muss. So zeigt das Land noch eine hohe Abhängigkeit von China und ist potenziell durch seine geografische Nähe auch von geopolitischen Konflikten in der Region bedroht. Des Weiteren wirkt sich auch eine mögliche globale Konjunkturabkühlung schwächend auf das vietnamesische Wirtschaftswachstum auf. Darüber hinaus muss Vietnam seine Position im globalen Mächtegleichgewicht finden und sollte möglichst eine neutrale Stellung einnehmen, um gute Handelsbeziehungen zu verschiedenen Regionen wie der EU, den USA oder China aufrechtzuerhalten.

Insgesamt sehen wir Vietnam auf einem guten Weg. Wir denken, dass es im Hinblick auf die kommenden Jahre ein guter Zeitpunkt ist, um im Sweet Spot Asien günstig einzusteigen und an der wirtschaftlichen Erfolgsstory teilzuhaben. Mit einem aktiven Asset-Management-Ansatz kann in Unternehmen aus aussichtsreichen Branchen investiert werden, die darüber hinaus die betriebswirtschaftliche Basis für ein gesundes Wachstum mitbringen.



Über die Autorin:

Shasha Li Mafli ist Fondsmanagerin des Strategic Vietnam Prosperity Fund bei Eric Sturdza Investments.