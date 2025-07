Der vietnamesische Aktienmarkt erlebt derzeit eine Phase bemerkenswerter Aufwärtsdynamik. Nach der Ankündigung eines umfassenden Handelsabkommens mit den Vereinigten Staaten verzeichnete der VN-Index der Ho Chi Minh Stock Exchange, der größten Börse des Landes, den höchsten Stand seit drei Jahren. Aktien aus den Branchen Industrie, Technologie, Export und Logistik – wie Saigon Machinery, Truong Tranh Furniture Corporation und Vietnam Container Shipping – konnten zweistellige Kursgewinne verzeichnen.

Für die vietnamesische Wirtschaft sind Ausfuhren in die USA sehr wichtig, denn Vietnam gilt als der sechstgrößte US-Lieferant und erzielte in den vergangenen Jahren einen deutlichen Handelsüberschuss. Wohl auch deshalb hat sich das asiatische Land auf ein Zollabkommen mit den USA eingelassen.

Handelsabkommen mit geopolitischem Spannungspotenzial

Der Deal zwischen den USA und Vietnam sieht unter anderem einen zollfreien Zugang für US-Unternehmen zum vietnamesischen Markt vor. Die Kernpunkte des Abkommen sind: Vietnam streicht sämtliche Importzölle auf US-Produkte, während die USA eine differenzierte Zollstruktur einführen. Vietnamesische Exporte sind mit 20 Prozent belegt, während umgeleitete chinesische Waren über Vietnam mit bis zu 40 Prozent Zoll belastet werden.

Die Regelung soll das direkte bilaterale Handelsvolumen unterstützen und die Abkopplung globaler Lieferketten von China vorantreiben. Damit birgt das Abkommen allerdings auch geopolitisches Spannungspotenzial zwischen den USA und China.

Vietnam: Gewinner der globalen Produktionsverlagerung

Vietnam zeigt derweil, wie geopolitische Entwicklungen, wirtschaftliche Reformen und globale Marktverlagerungen einen Börsenmarkt beflügeln können. So entwickelt sich Vietnam zunehmend zum Gewinner der globalen Produktionsverlagerung.

Das südostasiatische Land positioniert sich strategisch als Fertigungspartner für globale Marken wie Nike, Adidas und Gap. Niedrige Produktionskosten, eine junge, digitale Erwerbsbevölkerung und investitionsfreundliche Reformen machen das Land zu einem attraktiven Markt für Investoren und Kapitalanleger.

Der aktuelle Börsenboom in Vietnam dürfte damit kein Zufall sein, sondern Ausdruck tiefgreifender ökonomischer Veränderungen. So wächst die Wirtschaft mit rund 6 Prozent pro Jahr und es wird verstärkt in das verarbeitende Gewerbe und in Infrastrukturprojekte investiert.



Xtrackers FTSE Vietnam Swap: Einzigartiger Vietnam-ETF

Der bereits im Januar 2008 in Luxemburg aufgelegte Xtrackers FTSE Vietnam Swap ETF (ISIN: LU0322252924) ist bis heute der einzige ETF für vietnamesische Aktien in Europa. Er bildet den FTSE Vietnam Index synthetisch über einen Swap nach, der sich derzeit aus 32 liquiden vietnamesischen Blue-Chip Unternehmen zusammensetzt, die an der Ho-Chi-Minh-Börse notiert sind. Die Indexgewichtung erfolgt nach streubesitzbereinigter Marktkapitalisierung, wobei die Obergrenze des größten Titels auf 15 Prozent limitiert ist. Die Zusammenstellung wird vierteljährlich vom Indexprovider FTSE Russell überprüft.

Mit einem Anteil von 35 Prozent ist der Immobilien-Sektor am stärksten vertreten, darunter die Schwergewichte Vingroup JSC mit 11 Prozent und Vinhomes mit einem Anteil von 8,5 Prozent. Beide Unternehmen wurden vom reichsten Mann Vietnams, dem Milliardär Pham Nhat Vuong gegründet. Während der größte Immobilienentwickler des Landes Vinhomes erst seit 2018, als Spin-off der Vingroup an der Börse notiert ist, hat sich der bereits 1993 gegründete Mutterkonzern Vingroup längst zu dem führenden Mischkonzern im Land entwickelt.

Neben Immobilen – im Jahr 2018 wurde mit „Vincom Landmark 81“ in Ho-Chi-Minh-Stadt das zweithöchste Gebäude Südostasiens errichtet – ist der Konzern auch in den Wirtschaftszweigen Industrie, Landwirtschaft, Einzelhandel, Tourismus, Gesundheit und Bildung aktiv. Unter der Marke Vinfast werden inzwischen sogar Automobile produziert.

Größter Titel im Index mit einer Gewichtung von rund 13 Prozent ist der vietnamesische Mischkonzern Hoa-Phat dessen Hauptsitz in Hanoi liegt. Das Unternehmen wurde im August 1992 nach der wirtschaftlichen Liberalisierung Vietnams zunächst als Handelsunternehmen für Baumaschinen gegründet. Heute liegt der Schwerpunkt des Unternehmens in der Stahlerzeugung und -verarbeitung.

Achtung Indexwechsel

Die Investmentgesellschaft Xtrackers hat im Juni mitgeteilt, dass der dem ETF zugrundeliegende Index zwischen dem 17. Juli und 16. Oktober 2025 gewechselt wird. Als neuer Referenzindex dient zukünftig der Stoxx Vietnam Total Market Liquid Index, der von Stoxx verwaltet wird. Der neue Index soll eine höhere Liquidität gewährleisten. Nach Abschluss des Indexwechsels wird der Name des ETF auf Xtrackers Vietnam Swap ETF geändert.

Langfristig mau, kurzfristig wow

Mit einem Wertzuwachs von gerade einmal 14 Prozent über einen Zeitraum von zehn Jahren konnte der Xtrackers FTSE Vietnam Swap ETF langfristig bisher nicht überzeugen. Auch mittelfristig war die Performanceentwicklung mau. Während über fünf Jahre gerade einmal 11 Prozent zu Buche stehen, verzeichnete der Aktien-ETF über die vergangenen drei Jahre sogar ein Minus von rund 16 Prozent.

Doch der jüngste Kursanstieg von rund 15 Prozent seit Jahresbeginn macht Hoffnung auf mehr. Mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 0,85 Prozent pro Jahr ist der Xtrackers ETF allerdings nicht gerade günstig. Das Fondsvolumen von gut 250 Millionen Euro hingegen zeigt das ungebrochene Interesse an dem thesaurierenden Aktien-ETF.

Substanz und Wachstum für ETF-Anleger

Anleger können mit dem Xtrackers FTSE Vietnam Swap ETF nicht nur in Vietnams wachsende Wirtschaft investieren, sondern indirekt auch von der Schwächung chinesischer Exporte profitieren. Grund dafür sind die jüngsten Zollanreize und die Positionierung Vietnams als globaler Zulieferer.

Der Aktienmarkt in Vietnam bietet Substanz und Wachstum – also bei weitem mehr als nur einen kurzfristigen Trend. Trotz der hohen Gesamtkostenquote bietet der Xtrackers-ETF eine attraktive Möglichkeit, an der wirtschaftlichen Entwicklung des aufstrebenden südostasiatischen Landes mit langfristiger Perspektive zu partizipieren.