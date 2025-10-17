VIG und Nürnberger Versicherung haben eine Zusammenschlussvereinbarung unterzeichnet. Großaktionäre haben bereits zugesagt, ihre Anteile zu verkaufen – für 120 Euro pro Aktie.

Nach Abschluss der Due-Diligence-Prüfung steht der Deal: Die Vienna Insurance Group (VIG) und die Nürnberger Versicherung haben eine Zusammenschlussvereinbarung unterzeichnet. Die VIG wird allen Aktionären der Nürnberger ein freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot unterbreiten. Der Angebotspreis liegt bei 120 Euro je Aktie. Das sind fünf Euro mehr als die 115 Euro, die am Montag noch im Raum standen.

Die Prämie auf den Aktienkurs vor Bekanntgabe der strategischen Prüfung fällt damit noch üppiger aus: Gegenüber dem unverzerrten volumengewichteten Dreimonatsdurchschnittskurs vom 13. Mai 2025 – dem letzten Handelstag vor Ankündigung der strategischen Optionen – entspricht dies einer Prämie von 173 Prozent. Im Vergleich zum damaligen Xetra-Schlusskurs beträgt die Prämie 154 Prozent.

Großaktionäre stehen hinter dem Deal

Die VIG hat bereits wichtige Weichen gestellt: Großaktionäre mit insgesamt rund 64,4 Prozent der Anteile haben sich unwiderruflich verpflichtet, ihre Aktien zu verkaufen. Dazu gehören die Münchener Rück, die Versicherungskammer Bayern, die japanische Daido Life Insurance sowie Swiss Re. Auch die Mitglieder des Vorstands werden ihre Aktien verkaufen.

Eine sogenannte „Fairness Opinion“, also eine unabhängige Beurteilung des Kaufpreises, der Investment Bank Parkview Partners kommt laut Nürnberger zu dem Ergebnis, dass der Angebotspreis aus finanzieller Sicht angemessen ist. Vorstand und Aufsichtsrat der des Versicherers begrüßen das Angebot und werden den Aktionären voraussichtlich die Annahme empfehlen – vorbehaltlich der Prüfung der Angebotsunterlage.

Nürnberger bleibt eigenständig

Die Nürnberger soll als eigenständiges Unternehmen innerhalb der VIG-Gruppe weitergeführt werden. Ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag sei für mindestens drei Jahre nach Unterzeichnung ausgeschlossen.

„Mit der VIG gewinnen wir einen starken Partner, der unsere Werte teilt und unsere strategische Weiterentwicklung unterstützt“, sagt Harald Rosenberger, Vorstandsvorsitzender der Nürnberger. Die Partnerschaft ermögliche es, die Transformation als eigenständiges Unternehmen zu beschleunigen und die Marktposition zu stärken.

VIG-Chef Hartwig Löger betont: „Ziel der Investition ist, nachhaltiges und profitables Wachstum für die Nürnberger-Gruppe zu ermöglichen“. Mit der Mehrmarkenstrategie der VIG seien ideale Voraussetzungen zur Standortsicherung und zum Identitätserhalt der Marke Nürnberger gegeben.

Weitreichende Zusagen für Standort und Mitarbeiter

Die Zusammenschlussvereinbarung enthält laut der Nürnberger umfassende Garantien: Der Standort Nürnberg wird gesichert, ebenso die bestehenden Arbeitsplätze und Betriebsvereinbarungen. Die VIG hat zudem erhebliche Investitionen zugesichert, insbesondere für ein Großprojekt zur IT-Transformation. Ziel sei die Schaffung einer modernen und zukunftsfähigen Systemlandschaft.

Die Nürnberger soll im Verbund mit der VIG ihr Geschäft im deutschen Markt ausbauen, unter anderem im Schaden- und Unfallbereich. Im Gegenzug soll die Nürnberger mit ihrer Position in der Personenversicherung und bei Biometrie-Produkten zur Diversifizierung der VIG beitragen.

Delisting geplant

Nach Vollzug der Transaktion planen die Parteien ein Delisting der Nürnberger-Aktien von allen Handelsplätzen. Ein separates Delisting-Angebot ist aufgrund der Notierung im unregulierten Markt nicht erforderlich.

Dem Abschluss der Partnerschaft ging eine zehnmonatige Prüfung strategischer Optionen voraus, wie das Unternehmen mitteilt. Die Nürnberger hatte dabei, unterstützt von der Strategieberatung Bain & Company zunächst einen detaillierten Anforderungskatalog für potenzielle Partner entwickelt und auf dieser Grundlage dann Gespräche geführt.

Das Angebot unterliegt noch üblichen Bedingungen, einschließlich behördlicher Freigaben. Die Angebotsunterlage wird in den kommenden Tagen durch die VIG veröffentlicht werden, woraufhin die Angebotsfrist beginnen wird, so die Nürnberger.

Kritik am Verkaufsprozess

Die nun erzielte Einigung beendet monatelange Diskussionen über den Verkaufsprozess der angeschlagenen Nürnberger. Nachdem der Vorstand im August die VIG als bevorzugten Kandidaten ausgewählt hatte, war heftige Kritik aufgekommen.

Der aktivistische Investor 7 Square hatte das sofortige Ende der VIG-Verhandlungen gefordert und argumentiert, ein Verkauf an die Wiener sei „für die Aktionäre ausgesprochen nachteilig und wertzerstörend“. 7 Square bewertete die Nürnberger damals mit 1,4 bis 1,6 Milliarden Euro – deutlich über der damaligen Börsenbewertung von rund 700 Millionen Euro.

Auch Branchenexperten hatten Zweifel an der VIG-Eignung geäußert. Kritiker bemängelten, die VIG sei im deutschen Markt nur begrenzt aktiv und kenne das hiesige Kompositgeschäft hauptsächlich über ihre Tochter Interrisk, die sich auf Privatkunden konzentriere. Für das komplexere gewerbliche Geschäft der Nürnberger fehle der VIG die Erfahrung.

Hatten andere Interessenten eine faire Chance?

Besonders umstritten war die Frage, ob andere Interessenten eine faire Chance erhalten hatten. Aktionäre warfen Vorstandschef Harald Rosenberger vor, einseitig auf die VIG zu setzen und lukrativere Angebote anderer Versicherer zu ignorieren. Von bis zu 200 Euro pro Aktie war die Rede.

Rosenberger, der von 2004 bis 2017 im Management der Münchener Rück tätig war, wurde vorgeworfen, die Interessen des Großaktionärs Munich Re über die anderer Anteilseigner zu stellen. Ein Verkauf an einen großen deutschen Konkurrenten hätte den Wettbewerbsdruck auf die Ergo, die Tochter der Munich Re, erhöht.

Laut Medienberichten hatten neben der VIG auch der spanische Versicherer Mapfre und die Versicherungskammer Bayern Interesse bekundet. Letztere hatte bereits 1999 und 2000 erfolglos versucht, eine Mehrheit an der Nürnberger zu erlangen. Branchenkenner spekulierten, dass auch Marktschwergewichte wie Axa, Generali, R+V oder Zurich Interesse hätten haben können.

Die Nürnberger betont nun, dass dem Abschluss ein „kompetitiver Prozess mit weiteren möglichen Partnern“ vorausgegangen ist. Die Suche nach einem strategischen Partner war bereits im Mai auf der Hauptversammlung publik geworden – ein bemerkenswerter Schritt für den Traditionsversicherer, dem seine Eigenständigkeit immer wichtig war.

Mit Beitragseinnahmen von 3,6 Milliarden Euro und rund 3.800 Mitarbeitern hatte die Nürnberger 2024 einen Verlust von 77 Millionen Euro eingefahren und war daraufhin auf harten Sanierungskurs gegangen.