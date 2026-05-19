Die Vienna Insurance Group hat die Nürnberger Versicherung übernommen. Nach Vorliegen aller Genehmigungen hält die VIG nun 99,2 Prozent der Anteile. Damit endet ein monatelanger, teils umstrittener Verkaufsprozess.

Vorgeschichte: Verluste und Suche nach Partner

Im Mai 2025 hatte der Nürnberger-Vorstand auf der Hauptversammlung bekanntgegeben, ergebnisoffen zu prüfen, ob die Eigenständigkeit des Unternehmens weiterhin im Unternehmensinteresse liegt. Für den fränkischen Traditionsversicherer war das ein ungewöhnlicher Schritt. Hintergrund war die schwierige Lage: 2024 soll die Nürnberger bei Beitragseinnahmen von rund 3,6 Milliarden Euro einen Verlust von 77 Millionen Euro gemacht haben, vor allem wegen eines sanierungsbedürftigen Schaden- und Unfallgeschäfts.

Nach rund zehn Monaten und Gesprächen mit mehreren Interessenten fiel die Wahl auf die VIG. Im Oktober 2025 unterzeichneten beide Unternehmen eine Zusammenschlussvereinbarung. Die VIG bot den Aktionären 120 Euro je Aktie – eine Prämie von 173 Prozent gegenüber dem Kurs vom 13. Mai 2025, dem letzten Handelstag vor Bekanntgabe der Partnersuche. Großaktionäre mit insgesamt rund 64,4 Prozent der Anteile – darunter Münchener Rück, Versicherungskammer Bayern, die japanische Daido Life und Swiss Re – hatten sich zum Verkauf verpflichtet.

Kritik am Verkaufsprozess

Der Prozess war nicht unumstritten. Der aktivistische Investor 7 Square hatte das Ende der VIG-Verhandlungen gefordert und argumentiert, ein Verkauf an die Wiener sei für die Aktionäre nachteilig. 7 Square bewertete die Nürnberger mit 1,4 bis 1,6 Milliarden Euro – deutlich über der damaligen Börsenbewertung. Einige Aktionäre warfen Vorstandsvorsitzendem Harald Rosenberger vor, die VIG einseitig bevorzugt und Angebote anderer Interessenten nicht ernsthaft geprüft zu haben.

Branchenkenner bezweifelten zudem, ob die VIG – in Deutschland bislang vor allem über ihre auf Privatkunden ausgerichtete Tochter Interrisk aktiv – genug Erfahrung für das komplexere Firmenkundengeschäft der Nürnberger mitbringt.

Nürnberger bleibt eigenständig

Die Nürnberger soll weiterhin als eigenständiges Unternehmen vom Standort Nürnberg aus auf dem deutschen Markt tätig sein. Ein Beherrschungs- oder Gewinnabführungsvertrag ist für mindestens drei Jahre ausgeschlossen.

Rosenberger erklärte, die Zugehörigkeit zur VIG werde die laufende Transformation zum Präventionsversicherer „spürbar beschleunigen“. VIG-Chef Hartwig Löger kündigte an, die Nürnberger als „richtungsgebenden Anbieter von Biometrie-Produkten“ innerhalb der Gruppe zu positionieren.

Die VIG hat erhebliche Investitionen in die IT-Modernisierung zugesagt. Im Schaden- und Unfallgeschäft, das zuletzt besonders verlustreich war, will die Nürnberger ab 2027 wieder profitabel wachsen. Die Aktien der Nürnberger Beteiligungs-AG sollen von allen Handelsplätzen genommen werden.