VIG will Mehrheit der Nürnberger Versicherung übernehmen
Die Vienna Insurance Group (VIG), eine Versicherungsgruppe erstrangig tätig in Zentral- und Osteuropa, strebt die Übernahme der Nürnberger Versicherung an. Konkret plant die VIG den Erwerb einer kontrollierenden Mehrheitsbeteiligung an dem deutschen Versicherer. Dabei gehe es um einen Anteil von über 50 Prozent. Die Aktie der Nürnberger schoss um gut 13 Prozent nach oben, der Kurs liegt derzeit bei fast 61 Euro. Beide Unternehmen haben heute den Start einer entsprechenden Due-Diligence-Prüfung bekannt gegeben.
Hintergrund der Übernahme-Pläne
Der Vorstand der Nürnberger hatte bereits bei der Hauptversammlung im Mai angekündigt, Maßnahmen zur bisherigen Unabhängigkeit zu prüfen. Angesichts der aktuellen Branchentransformation sollte ergebnisoffen geprüft werden, ob die Strategie der Eigenständigkeit weiterhin im Unternehmensinteresse liegt oder eine Weiterentwicklung erforderlich macht.
Standortsicherung
In den vergangenen Wochen führte die Nürnberger deshalb nach eigenen Aussagen Übernahme-Gespräche mit mehreren Versicherungsunternehmen. Nach Auswertung dieser Sondierungen entschied der Vorstand, die Verhandlungen mit der VIG als bevorzugtem Übernahme-Kandidaten fortzusetzen.
Ausschlaggebend für diese Entscheidung waren laut Pressemitteilung insbesondere die strategischen Optionen, die finanziellen Konditionen sowie VIG-Zusagen zur Standortsicherung und zum Erhalt der Marke und Identität der Nürnberger.
Zeitplan der Übernahme
Das Ergebnis der Due-Diligence-Prüfung und der Verhandlungen über die Übernahme-Details bleibt ebenso offen wie das Zustandekommen der Transaktion selbst. Eine finale Entscheidung über die VIG-Beteiligung an der Nürnberger wird voraussichtlich im vierten Quartal erwartet.