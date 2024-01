Die DFV Deutsche Familienversicherung hat Viktoria Knoll zur Generalbevollmächtigten für die Bereiche Marketing, Personal und Produktentwicklung und zum Mitglied der Geschäftsleitung ernannt.

Knoll trat der DFV im April 2022 als Marketingchefin bei. Seitdem verantwortet sie die Entwicklung, Planung und Implementierung aller Marketingmaßnahmen der Gesellschaft. Zu ihren Schwerpunkten zählen unter anderem das Social-Media-Marketing, die Weiterentwicklung der digitalen Vermarktung, die Implementierung von KI-gestütztem Marketing und die Steuerung der TV-Werbung der Deutschen Familienversicherung. In ihrer neuen Funktion übernimmt die 33-Jährige zusätzlich die Bereiche Personal und Produktentwicklung.

Auch Sohn von Stefan Knoll in der DFV-Geschäftsleitung

Knoll ist für die DFV keine Unbekannte: Sie war bereits zwischen Juni und Oktober 2015 interimsweise als Marketingchefin bei der Deutsche Familienversicherung aktiv. Danach beendete sie ihr Marketing-Studium an der Humboldt-Universität Berlin und dem Trinity College in Dublin, Irland, und stieg anschließend als Senior Kundenbetreuerin bei der Digitalagentur DEPT in Berlin ein.

Mit Viktoria Knoll tritt ein zweites Kind des Vorstandschefs Stefan Knoll der DFV-Geschäftsleitung bei. Anfang 2023 hatte die DFV Maximilian Knoll zum Generalbevollmächtigten für die Bereiche Betrieb und Schaden/Leistung sowie zum Mitglied der Geschäftsleitung ernannt.