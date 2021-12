Villa für 17 Millionen Dollar Goldman-Sachs-Chef verkauft Sommerhaus

Für den Millionär angemessen, dem Milliardär zu klein geworden: Der Chef der amerikanischen Bank Goldman Sachs Lloyd Blankfein will sich von seinem Sommerhaus trennen. Es steht im US-amerikanischen Örtchen Sagaponack in den Hamptons auf Long Island. Blankfein hat es 2001 bauen lassen, als er noch lediglich Millionen besaß.



Dank der günstigen Kursentwicklung der Goldman-Sachs-Papiere, die der Bankchef in großer Anzahl im privaten Portfolio hielt, ist Blankfein mittlerweile Milliardär geworden. Und hat eine neue Sommerresidenz erworben: Wie das „Handelsblatt“ vermeldet, hat der Goldman-Sachs-Chef 2012 ein Anwesen im nahe gelegenen Bridgehampton gekauft. 32,5 Millionen US-Dollar hat es gekostet.



Das alte Häuschen, 600 Quadratmeter groß, acht Bäder, Pool und Tennisplatz, steht derzeit bei Sotheby’s International Realty zum Verkauf. Preis: 17 Millionen Dollar.

