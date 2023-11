Jedes Jahr in Spanien Villarriba oder Villabajo? Vorsicht vor dem nächsten Supertrend!

Fette Gewinne oder Küchendienst? Während im analogen Fernsehzeitalter zwei spanische Dörfer mit einer riesigen Paella-Pfanne das Geschirrspülen zum Highlight stilisierten, entdeckten heute Novo Nordisk und Eli Lilly zufällig eine Schlankheitsformel, die ihre Aktienkurse explodieren ließ. Doch auf den Hype folgt oft die Ernüchterung, warnt unser Kolumnist Sebastian Zimmermann von SJB.

Es gab da mal, noch im analogen Fernsehen, aber schon in Farbe, eine recht einprägsame Reklame. Enthusiastisch feierten die Bewohner zweier spanischer Weiler eine Fiesta. Mit dabei jeweils eine Riesenpfanne voller Paella. Nachdem alles verputzt war, geschah etwas, das man so nur in der Werbung sieht. Mit Begeisterung spülten alle Bewohner zusammen das Geschirr, es schien für manchen sogar das Highlight der Feierlichkeiten zu sein. Ein Dorf hatte dabei herkömmliches Spülmittel, das andere ein Zauberprodukt mit Ultra-Fettlösekraft, fast schon feenartig. Und so erzählt man sich noch heute, dass Villarriba schon (wieder) feiert, während in Villabajo noch geschrubbt wird.

Schlankmachspritze: Aktienkurse von Eli Lilly und Novo Nordisk explodieren

Und weil Paella auf Dauer dick macht, gibt es nun die nächste Errungenschaft in punkto Fettlöslichkeit: Auf der Suche nach einem wirksameren Diabetes-Medikament haben die beiden Pharmakonzerne Novo Nordisk aus Dänemark und Eli Lilly aus den USA eher zufällig eine Schlankmachrezeptur entdeckt.

Und weil das quasi der heilige Gral unter den Medikamenten und die Lizenz zum Gelddrucken ist, explodierten die Aktienkurse regelrecht. So sehr, dass die beiden mittlerweile zusammen einen ordentlichen Teil des weltweiten Gesundheitsindex MSCI World Healthcare ausmachen.

Gefährliche Fonds zu neuen Supertrends

Und wo Aktien steigen, da sind findige Fondsgesellschaften nicht weit. Demnächst gibt es also einen Obesity Solutions Fonds. Klingt erstmal voll Villarriba, könnte aber für Depots in Villabajo enden. Schließlich wiederholt sich hier lediglich ein wiederkehrendes Phänomen: Vor vier Jahren waren es Batterieaktien, vor drei Jahren Wasserstoff und vor zwei Jahren Cannabis.

Erst ist eine Branche in aller Munde, Fonds und ETFs werden aufgelegt und mit Geld überflutet. Um dann 60 bis 80 Prozent zu korrigieren, weil sie entweder total überbewertet oder unprofitabel sind. Die Anleger sind die Doofen, springen aber nur allzu gern auf den nächsten Supertrend mit auf, das Marketing wirkt.

Achtung bei Trendthemen

Klar, wenn Sie Novo Nordisk in Ihrem Portfolio hatten – war das schon fett. Aber nach einer Verdreifachung noch kaufen? Ab zum Spülen! Genau wie beim Essen gilt auch fürs Depot: ausgewogen und bunt ist am gesündesten. Keine kurzfristigen Trendthemen, sondern Unternehmen, die Geld verdienen und eben nicht zu teuer sind.

Über den Autor:

Sebastian Zimmermann ist Leiter Investment und Research der Vermögensberatung SJB FondsSkyline 1989 e.K. in Korschenbroich