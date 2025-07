Die DWS befördert aus den eigenen Reihen: Investmentchef Vincenzo Vedda rückt in die Geschäftsführung des Asset Managers auf.

Aktualisiert am: 21. Juli 2025

Die DWS ernennt Vincenzo Vedda zum 1. August 2025 zum Mitglied der Geschäftsführung. Der 2013 zur DWS gekommene Manager wird das liquide Geschäft des Asset Managers verantworten.

Vedda hatte die Funktion des obersten Anlagestrategen (Chief Investment Officer) bereits im November 2024 übernommen und die Bereiche Portfoliomanagement, Chief Investment Office und Economic Research zusammengeführt. In seiner neuen Rolle als CIO soll er die Kapitalmarktexpertise der DWS strategisch weiterentwickeln.

Der Manager durchlief verschiedene Führungspositionen bei der DWS: Von 2013 bis 2017 war er für das Global Equities Trading mitverantwortlich, anschließend leitete er das globale Trading. Ab 2020 verantwortete er das europäische Kundengeschäft sowie das weltweite Wholesale-Geschäft, bevor er 2022 die Leitung des aktiven und 2023 auch des passiven Portfoliomanagements übernahm.

Vor seinem Wechsel zur DWS war Vedda bei Morgan Stanley in London und Frankfurt sowie bei der DZ Bank in Frankfurt in verschiedenen Sales-Trading-Positionen tätig.