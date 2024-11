Es war die erste große Medienveranstaltung, durch die der frisch ernannte Investmentchef Vincenzo Vedda am Dienstag führte. Erst vor einer Woche hatte die Fondsgesellschaft der Deutschen Bank bekanntgegeben, dass Investmentchef Björn Jesch das Haus verlässt. Nun stellte erstmals Nachfolger Vedda den aktuellen Markt- und Investmentausblick der DWS vor. Kollegen unterschiedlicher Anlageressorts standen ihm dabei zur Seite.

Angesichts mannigfaltiger Krisen wie Corona, unterbrochener Lieferketten, zeitweise hoher Inflation, Krieg in der Ukraine und Immobilienkrise in China hätte man sich nicht träumen lassen, dass Aktienmärkte dennoch stark steigen könnten, eröffnet Vedda seinen Ausblick. Dieser Ausblick fällt im Gegensatz zur allgemeinen Marktstimmung durchaus positiv aus: Märkte könnten sich in gewisser Weise selbst austarieren, es gebe „Checks and Balances“. „Wir unterschätzen oft die Anpassungsfähigkeit von Unternehmen und Volkswirtschaften", glaubt Vedda.

Europa: Wirtschaftstal ist durchschritten

Noch eine gute Nachricht hat der Investmentchef im Gepäck: „Wenn wir auf Europa schauen, glauben wir, dass die europäische Wirtschaft nicht so schlecht dasteht, wie es scheint." Bei der DWS sehe man Anzeichen, dass sich der zuletzt gestörte Produktionszyklus stabilisiere. Die schwache europäische Wirtschaft könne im kommenden Jahr wieder leicht anziehen - von voraussichtlich 0,7 Prozent auf 0,9 Prozent Wachstum. In den USA hingegen könnte sich das Wachstum von rund 2,7 Prozent auf 2,0 Prozent leicht abschwächen, so Vedda.

Den insgesamt zuversichtlichen Ausblick der DWS bestätigt auch DWS-Chefvolkswirt Johannes Müller: Der Druck, den viele Ökonomien aktuell verspüren, etwa bei Wirtschaftsleistung und Industrieproduktion, könnte sich als weniger gewichtig herausstellen, als heutige Schlagzeilen vermuten ließen. Die deutsche Wirtschaft, auf die es momentan vor allem Abgesänge gibt, sei in den ersten drei Jahresquartalen mit 1,2 Prozent stärker gewachsen als allgemein wahrgenommen werde. Indessen pendele sich die Inflation allmählich bei 2 Prozent ein - dem Niveau, das die Europäische Zentralbank als Stabilitätsziel ausgibt. Im kommenden Jahr dürfte sie die Zinsen bis auf rund 2 Prozent senken, glaubt Müller. Die Fed-Rate könnte Ende 2025 bei 3,75 bis 4,0 Prozent stehen.

Viel verspricht man sich bei der DWS von Anleihen. Die Asset-Klasse profitiere von den angekündigten Zinssenkungen der Federal Reserve. Dabei seien Anleihen insgesamt attraktiv – neben US-Emissionen auch solche aus Europa. Die Märkte erlebten aktuell hohe Zuflüsse, weiß Vedda.

Momentum beflügelt Anleihen

Zum positiven Anleihenausblick ergänzt Thomas Höfer, Leiter Investmentgrade-Unternehmensanleihen EMEA: Das langsame Wirtschaftswachstum stärke dem Credit-Bereich den Rücken. Ratingagenturen verteilten aktuell mehr Upgrade- als Downgrade-Ratings an Unternehmensschuldner. Gleichzeitig seien die Credit Spreads in Europa niedrig – ein Indikator dafür, dass die Investoren den Märkten trauen. „Das extrem starke Zuflussmomentum wird weiter anhalten", ist sich Höfer sicher. „Deshalb haben wir einen positiven Ausblick auf Fixed Income.“ Vor allem Emissionen mit Investmentgrade-Rating hält man bei der DS für attraktiv.

Positiv blickt man bei der DWS auch auf US-Aktien. Das Anlagesegment ist aktuell so hoch bewertet, dass es vielen Investoren schon wieder verdächtig erscheint. Vedda bereitet das wenig Kopfzerbrechen: Unter einer Trump-Administration könnten sich die Positivwirkung sinkender Steuern und die Negativwirkung von Zöllen zwar gegenseitig aufheben. Doch die angekündigte Deregulierung könnte die Aktienerträge weiter anstacheln, glaubt Vedda. „Wir bleiben zuversichtlich bei US-Aktien.“

An den schwächelnden europäischen Aktienmärkten sieht Vedda neue Aktienrückkäufe voraus - die die Unternehmen nur aktuell noch zurückhielten. Wenn der Produktionszyklus wieder in Gang komme, sei Europa für Aktienanleger sogar der „Place to be“, glaubt Vedda. Solide Erträge verspricht man sich etwa von Banken- und Healthcare-Aktien.

Gegenüber China zeigt sich der Investmentspezialist skeptisch: Das Land versuche zwar vehement, seine Wirtschaft anzukurbeln. Es bekomme im Fall steigender US-Zölle jedoch ein Problem. Angesichts verhaltener Erträge blicken die DWS-Experten auf chinesische Aktien derzeit „neutral“.

Chancen bei Betongold-Anleihen und Infrastuktur

Im Immobiliensektor sei die schlimmste Durststrecke hingegen überstanden. Gerade bei Immobilien-Anleihen sieht der DWS-Investmentchef gute Anlagechancen. Auch von Infrastrukturinvestments verspricht sich Vedda viel. DWS-Experte Ulrich von Creytz beziffert das Volumen, das bis 2040 allein in europäischer Infrastruktur benötigt wird, auf gigantische 40 Billionen Euro.

Insgesamt dominiert im Investmentausblick der DWS ein Name den Diskurs: der des designierten US-Präsidenten, Donald Trump. Als Verhaltensrichtlinie gibt Investmentchef Vedda aus: „Wir sollten Trump ernst, aber nicht wortwörtlich nehmen.“ Vedda gibt sich sicher, dass die Ausgleichsmechanismen der Märkte auch den zu Extremen neigenden Trump im Zaum halten dürften.

Nicht zuletzt könnten von einer Präsidentschaft Trump bestimmte Industrien deutlich profitieren. Gute Chancen räumen die DWS-Experten etwa dem Kommunikationssektor und solchen Unternehmen ein, die fossile Energien benötigen. Auch große Technologie-Unternehmen dürften unter einem Trump-Berater Elon Musk gut dastehen. Die Rally der sogenannten Magnificent 7 könnte sich angesichts dessen noch eine Weile fortsetzen.