Sara Yussefi übernimmt zum 1. Juli die neu geschaffene Rolle der Personal- und Kommunikationschefin (Chief People and Communications Officer) der Viridium Gruppe, einem Bestandsabwickler für Lebensversicherungen. Zudem verantwortet sie den Bereich Nachhaltigkeit in dem neuen Vorstandsressort

Yussefi bringt laut Angaben ihres Arbeitgebers 20 Jahre Erfahrung für die Aufgabe in den entsprechenden Bereichen mit. Seit September 2023 leitet sie die Unternehmenskommunikation der Viridium-Gruppe. Zuvor war sie über viele Jahre beim Wissenschafts- und Technologiekonzern Merck in verschiedenen globalen Führungspositionen tätig, unter anderem als Kommunikationsverantwortliche für das Geschäft mit Biowissenschaften. Ihre Karriere begann die heute 44-Jährige in der Kommunikationsberatung für nationale und internationale Kunden, unter anderem bei der Agentur Ketchum Pleon.

Rolf-Peter Hoenen, Aufsichtsratsvorsitzender von Viridium sagt: „Mit ihrer langjährigen Erfahrung in den Bereichen Kommunikation, Mitarbeiterführung und Unternehmenskultur wird sie mit ihrem Team den weiteren Wachstumsweg des Unternehmens unterstützen.“

Über Viridium:



Viridium gilt als Deutschlands führender Bestandsabwickler für Lebensversicherungen. Das Unternehmen mit Sitz in Neu-Isenburg verwaltet aktuell rund 3,4 Millionen Lebensversicherungsverträge mit einem Kapitalanlagevolumen von etwa 67 Milliarden Euro (Stand: Ende 2024). Viridium übernimmt und konsolidiert geschlossene Lebensversicherungsbestände verschiedener Versicherer, führt diese auf einer IT-Plattform zusammen und verwaltet sie bis zum Vertragsende weiter (Run-Off). Das Unternehmen besteht operativ aus den vier Lebensversicherungsgesellschaften: Proxalto, Entis, Heidelberger Leben und Skandia und beschäftigt rund 900 Mitarbeiter.

Viridium gehört seit März 2025 einem Konsortium, das von der Allianz geführt wird und zu dem auch der US-Vermögensverwalter Black Rock sowie der japanische Versicherungskonzern T&D Holdings zählen. Diese haben die 70-prozentige Mehrheitsbeteiligung von der bisherigen Eigentümerin Cinven übernommen. Weitere Anteile halten die Hannover Rück (20 Prozent) und Generali Financial Holdings (rund 10 Prozent).