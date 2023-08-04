Personalie Rothschild & Co AM verstärkt Vertrieb mit ehemaliger EZB-Mitarbeiterin

Vivian Oliveira Schmidt übernimmt als Sales Manager Asset Management bei Rothschild & Co AM für Deutschland und Österreich. Damit stärkt der Asset Manager den Ausbau in diesen Märkten.

Verstärkung bei Rothschild & Co Asset Management: Vivian Oliveira Schmidt hat am 01. August die Position des Sales Manager Asset Management für die Märkte Deutschland und Österreich übernommen.

Ihre Karriere startete Vivian Oliveira Schmidt bei der Europäischen Zentralbank (EZB) in Frankfurt, wo sie als Market Operation Analystin tätig war. Bevor sie zu Rothschild & Co wechselte, war Oliveira Schmidt bei Invesco Deutschland. Dort hatte sie die Rolle der Client Relationship Managerin inne, die sie für die Pflege und Verwaltung von Geschäftsbeziehungen einsetzte.

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In ihrer neuen Funktion bei Rothschild & Co AM wird Oliveira Schmidt direkt an Maximilian Seim berichten, der für das Geschäft in Deutschland und Österreich zuständig ist. Seim bezeichnet die Einstellung von Schmidt als „nächsten Schritt“ im Wachstum in den deutschsprachigen Märkten.