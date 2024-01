Expedition Investment Podcast | Folge 5 Völlig verkopft – Das Psychologie Special

Erschöpft, aber sooo knapp vor dem großen Gewinn – Zugegeben, ganz so wie beim Glücksspiel läuft es mit dem Depot von Podcast-Host Jerrit Schmidtke nicht. Aber was passiert eigentlich mit den Gefühlen, wenn die Zahlen hoch gehen und dann wieder runter stürzen? Macht Investieren süchtig?

Podcast-Host Jerrit Schmidtke verfolgt seine Expedition durch den wilden Dschungel der Finanzen weiter – und ist mit seinem ersten Depot auf einem guten Weg. Denkt er. Doch woher kommen plötzlich diese negativen Gefühle? Zweifel, Frust, ständige Kontrolle der Entwicklung seiner Investitionen – Jerrit fühlt sich unwohl. Und so macht er sich auf den Weg und will herausfinden, was solche Finanzthemen eigentlich mit unserer psychischen Gesundheit machen. Gibt es da einen Zusammenhang?

Diese und weitere Fragen beantworten ihm in dieser Folge wieder zwei inspirierende Gäste, die sich selbst sehr viel mit den Verzweigungen der menschlichen Psyche auseinandersetzen:

Prof. Dr. Hans-Peter Erb, Professor für Sozialpsychologie an der Helmut-Schmidt-Universität. Er erklärt, was eigentlich in unserem Körper passiert, wenn die Depots mal ins Minus stürzen.

Prof. Dr. Sven Lindberg, Professor für Psychologie und Startup Ambassador an der Universität Paderborn. Lindberg beschäftigt sich vor allem mit der möglichen Auswirkung von Investitionen auf das Suchtverhalten. Beeinflussen Glücksgefühle weitere Investitionen? Und woran bemerkt man rechtzeitig, dass das ständige Kontrollieren der Zahlen zur Sucht wird?

Ihr wollt mehr erfahren? Ihr möchtet eure eigene „Expedition Investment“ wagen? Dann hört hier die brandneue Folge.

