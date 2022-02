Peripheriestaaten-Anleihen unter Druck Volatile europäische Anleihemärkte bieten Chancen

David Zahn, Franklin Templeton

Außerordentliche geldpolitische Anreize haben dazu beigetragen, dass das Wachstum in Europa in den vergangenen zwei Jahren relativ robust geblieben ist. Die steigende Inflation übt jedoch nicht nur in Europa, sondern weltweit Druck auf die politischen Entscheidungsträger aus, ihre stützenden Maßnahmen zurückzufahren. Die Europäische Zentralbank erklärt das derzeitige Inflationsniveau als vorübergehend, aber sie hat auch begonnen, ihre Stützungsmaßnahmen zu reduzieren. Dennoch bleibt unklar, wie schnell die politischen Entscheidungsträger den Ausstieg aus der quantitativen Lockerung vollziehen werden.

Die Aussichten für die Eurozone im Jahr 2022 sind immer noch prekär, aber wir sind vorsichtig optimistisch. Im Euroraum grassiert zwar nach wie vor Corona, wobei neue Varianten die wirtschaftliche Erholung zu gefährden drohen. Hinzu kommt die politische Unsicherheit in Deutschland, Italien und Frankreich, die durch den Russland-Ukrainekonflikt verschärft wird. Dennoch erwarten wir, dass sich für europäische Anleiheinvestoren Chancen ergeben werden.

EZB muss flexibel bleiben

Obwohl die EZB auf ihrer Dezembersitzung ankündigte, ihre pandemiebedingten Anleihekäufe weiter zu reduzieren, versprach sie, die Wirtschaft der Eurozone auch im neuen Jahr geldpolitisch zu unterstützen. Wie geplant, wird die Zentralbank ihr Pandemie-Notkaufprogramm im März 2022 auslaufen lassen.

Was die Zinssätze anbelangt, so hat die EZB ihre Prognosen nicht geändert. Die Mitglieder des EZB-Rates haben angedeutet, dass die wirtschaftlichen Bedingungen eine Zinserhöhung im Jahr 2022 nicht rechtfertigen. Wir sehen keine baldigen Zinserhöhungen, stellen uns aber darauf ein, dass der anhaltende Inflationsdruck und die ungewisse Pandemielage der EZB ein gewisses Maß an Flexibilität abverlangen werden, sollte die wirtschaftliche Erholung der Region gefährdet sein.

Ein unsichereres politisches Umfeld

Mit Blick auf das Jahr 2022 glauben wir, dass die größten Gefahren für die Eurozone im politischen Bereich liegen. Wie sich die politische Landschaft im nächsten Jahr verändert, wird für die Gesundheit der Wirtschaft der Eurozone von entscheidender Bedeutung sein. In Deutschland ist die Drei-Parteien-Koalition, die die Nach-Merkel-Ära einleitete, zweifellos weniger stabil als die vorangegangene Zwei-Parteien-Koalition, was Auswirkungen auf die größte europäische Volkswirtschaft und die Anleihemärkte auf dem gesamten Kontinent haben könnte.

Italien hat im Januar einen neuen Präsidenten gewählt. In Frankreich könnte die allgemeine Unzufriedenheit mit der Macron-Administration dazu führen, dass es im April zu einem Wechsel des Regierungschefs und damit zu erheblichen Änderungen in der Regierungspolitik kommt.

In der Zwischenzeit rechnen wir mit weiteren Spannungen mit Russland und der Ukraine. Die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 würde die Abhängigkeit Europas von russischen Gaslieferungen erhöhen. Die Mobilisierung russischer Truppen an der ukrainischen Grenze schürt die ohnehin schon großen politischen Spannungen und verstärkt die Sorge vor einem weiteren Anstieg der Energiepreise. Eine solidere Energiesicherheitspolitik zwischen den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union zur Bewältigung dieser Situation ist unseres Erachtens von entscheidender Bedeutung.

Anleiherenditen werden wahrscheinlich ansteigen und sich dann stabilisieren

Trotz der potenziellen Bedrohung durch neue Virusvarianten und die geopolitische Lage gehen wir weiterhin von einem nachhaltigen und robusten Aufschwung in den wichtigsten Volkswirtschaften der Welt aus. Die entscheidende Frage ist nun der Zeitplan für die Rückführung der Geldpolitik. Auch wenn die Zeitpläne der großen Zentralbanken noch unklar sind, wird eine Reduzierung der Anleihekäufe sowohl durch die EZB als auch durch die US-Notenbank eindeutig Auswirkungen auf die Anleger haben.

Unserer Meinung nach wird das beginnende Tapering die Anleiherenditen im Jahr 2022 sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in Europa nach oben treiben. Dennoch rechnen wir nicht mit einem dramatischen Anstieg der Renditen. Stattdessen erwarten wir nur einen leichten Anstieg der Renditen in der Eurozone in der Größenordnung von 50 Basispunkten, gefolgt von einer Stabilisierung auf einem neuen, wenn auch im historischen Vergleich immer noch sehr niedrigen Niveau.

Für 2022 rechnen wir mit einer Fortsetzung der Volatilität, die die Anleihemärkte seit dem Ausbruch der Pandemie prägt. Darüber hinaus gehen wir davon aus, dass die europäischen Staatsanleihen der Peripherie stärker unter Druck geraten und sich die Spreads auf diesen Märkten weiter ausweiten. In solchen Situationen können sich für anspruchsvolle Anleger Chancen ergeben, und wir werden aktiv nach Möglichkeiten suchen, um diese Situationen zu nutzen, sobald sie sich ergeben.

Wichtige rechtliche Hinweise:

Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das KIID, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden, einschließlich des möglichen Verlusts des Kapitals.

Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesem Dokument um allgemeine Werbeinformationen handelt und nicht um eine vollständige Darstellung oder Finanzanalyse eines bestimmten Marktes, einer bestimmten Branche, eines bestimmten Wertpapiers oder eines oder mehrerer aufgelisteter Investmentfonds. Franklin Templeton Investments veröffentlicht nur produktbezogene Informationen und gibt keine Anlageempfehlungen.