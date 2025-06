Volatilität: Wie sich Anleger mit BlackRock-Anlagen schützen

Die Unsicherheit in Politik und Wirtschaft war selten höher als heute, was sich auch in den Stimmungsumfragen bemerkbar macht. Unsicherheit kann Investitionspläne beeinträchtigen – insbesondere bei erheblich gestörten Lieferketten. Wenn höhere Zölle die Realeinkommen schmälern, könnte die Rezessionsgefahr zunehmen.

In diesem Umfeld bleiben wir in US-Aktien investiert, halten aber gezielt Ausschau nach Engagements, die weniger anfällig für allgemeine Marktrisiken sind. Wir tendieren daher zu Quality- und Minimum-Volatility-Strategien, die beide als relativ defensiv gelten. Bei der Quality-Strategie steht insbesondere die resiliente Rentabilität im Fokus.

Für breite Diversifikation mehrere ETFs kombinieren

Bei US-Aktien bevorzugen wir weiterhin einen ETF-Bausteinansatz, der es Anlegern ermöglicht, ihre Allokationen gezielter zu steuern und individuellen Präferenzen Ausdruck zu verleihen. Den Ausblick für gleichgewichtete US-Aktienengagements schätzen wir unverändert positiv ein. Zwar sind die Bewertungen von US-Aktien gesunken, wir gehen aber davon aus, dass die Unternehmen die Gewinnerwartungen kurzfristig erfüllen können – trotz unsicherer Prognosen. Angesichts gestiegener Wachstumsrisiken schätzen wir insbesondere die defensiven Eigenschaften gleichgewichteter Engagements, da in diesen Versorger, zyklische Konsumgüter- und Gesundheitsfirmen stärker gewichtet sind. Anleger können ihr Mega-Cap-Engagement über den S&P Top 20 Index je nach Markteinschätzung hoch- oder runterfahren und daneben eine Kernallokation im gleichgewichteten Index halten.

High-Income-Strategien können zusätzlich mit Qualitätsaktien zur Diversifizierung der Aktienallokation beitragen. In volatilen Marktphasen könnten sie mit ihren Call-Optionen gut positioniert sein, um regelmäßige Erträge zu erzielen.

Wir mögen Strategien, die zum einen das Beta-Risiko mit Call-Optionen ausgleichen, zum anderen das mit traditionellen Dividendenwerten verbundene Stiltendenz-Risiko durch eine spezielle Dividendenrotations-Strategie abfedern.

Anleger sollten längerfristige Trends nicht aus dem Blick lassen

Die Unsicherheit ist zwar hoch, aber so langsam zeichnet sich ab, wie es im Zollstreit weitergehen könnte. Auch aus diesem Grund bleiben wir risikobereit und halten weiter Ausschau nach Anlagechancen bei längerfristigen Trends. Das BlackRock Investment Institute (BII) stellt fest, dass politisch derzeit vieles im Fluss ist und mit einigen Maßnahmen gegensätzliche Ziele verfolgt werden. Somit ist unklar, wo die Reise hingeht – selbst auf kurze Sicht. Sobald die Unsicherheit nachlässt, wird die Kernfrage für die Märkte lauten, was das neue politische Umfeld für das Tauziehen zwischen Wachstum und Zinsen bedeutet.

Für Anleger, die eine Rotation zurück in Wachstumswerte in Betracht ziehen:

Faktorstrategien entwickeln sich zu größeren Alpha-Quellen 1 , bleiben aber schwierig zu timen. Ein bewusstes Faktorengagement finden wir sinnvoll, wobei die Rotation durch erfahrene Manager erfolgen sollte. Der iShares World Equity Factor Rotation Active UCITS ETF ist nach seiner jüngsten Neugewichtung gut für das aktuelle Umfeld aufgestellt. Dabei wurde die Tendenz zum Minimum-

Volatility-Faktor verstärkt und die starke Quality-Ausrichtung beibehalten.

, bleiben aber schwierig zu timen. Ein bewusstes Faktorengagement finden wir sinnvoll, wobei die Rotation durch erfahrene Manager erfolgen sollte. Der iShares World Equity Factor Rotation Active UCITS ETF ist nach seiner jüngsten Neugewichtung gut für das aktuelle Umfeld aufgestellt. Dabei wurde die Tendenz zum Minimum- Volatility-Faktor verstärkt und die starke Quality-Ausrichtung beibehalten. Mit opportunistischen Neugewichtungen des Portfolios sollen kurzfristige Alpha-Chancen genutzt und die damit verbundenen Handelskosten mit Hilfe eines Transaktionskostenmodells im Zaum gehalten werden. Das Ergebnis ist ein Portfolio, das darauf ausgerichtet ist, die großen Faktorrotationen, die für das aktuelle Marktumfeld typisch sind, zu nutzen und die Verzerrungen von Peer-Strategien zu vermeiden. Das aktive ETF-Format, das effizienter auf Marktveränderungen reagiert, bietet Potenzial für mehr Flexibilität und Präzision.

Datenbasierte Strategien geben auch in turbulenten Zeiten Orientierung

Um von der Streuung zu profitieren, mögen wir systematische Strategien, die Big-Data-Analysen und maschinelles Lernen nutzen, um ein diversifiziertes US-Aktienportfolio aufzubauen, das darauf zielt, den hocheffizienten US-Markt zu übertreffen – bei zugleich niedrigerem Tracking Error und geringerem Engagement in traditionellen Faktoren. Während der zuletzt volatilen Phase stellten die Advantage-Fonds ihren Nutzen als Kernbausteine in Portfolios erneut unter Beweis.

Unser Systematic Equity Team beobachtet intensiv die Auswirkungen der Strafzölle, indem es spezifische Signale analysiert, so das Transportvolumen (um die Auswirkungen auf Nettoimporteure und -exporteure und die globalen Lieferketten zu verfolgen), das Thema „Made in America“ (um US-Produktion und -Arbeitsmarkt zu verfolgen), sowie die Marktstimmung mit Hilfe von Social-Media-Posts. Da die langfristigen Erwartungen immer stärker durch kurzfristige Nachrichten beeinflusst werden, fokussieren wir uns auf Themen, die die Renditen in großen Anlageklassen antreiben können. Nach Einschätzung des BII wird die MegaForce künstliche Intelligenz die Renditen und das Wachstum in den nächsten Jahren vorantreiben – vor allem in den USA. Während des jüngsten Marktabschwungs wurden KI-Mega-Caps aus unserer Sicht wahllos abgestoßen. Daher sehen wir momentan attraktive Einstiegskurse, zumal bei den Glorreichen Sieben, die derzeit so günstig zu haben sind wie schon lange nicht mehr.2

Mit ETFs gezielt vom KI-Boom profitieren

Effizientere Sprachmodelle und mehr Rechenleistung könnten die Verbreitung künstlicher Intelligenz beschleunigen. Wir suchen nach Zugang zu Unternehmen, die KI in ihre Produkte und Prozesse integrieren. Diese Strategie investiert in zahlreichen Sektoren und trägt so dazu bei, technologielastige Portfolios stabiler zu machen. Bei einer breiteren und schnelleren Einführung von KI wird auch mehr KI-Infrastruktur benötigt, was Anlagechancen an öffentlichen wie privaten Märkten schafft.

Dies lässt auf eine rasche Weiterentwicklung des KI-Themas schließen und unterstreicht die Bedeutung eines dynamischen und aktiven Ansatzes auf der Suche nach den „besten Ideen“ im Thema.

Gesundheitssektor: Defensive Stärke trifft Innovation

Produktivitätssteigerungen mit Hilfe von KI dürften auch dem Gesundheitssektor strukturellen Rückenwind verleihen. Die Zollpolitik bleibt kurzfristig ein Risiko, aber im globalen Gesundheitssektor sehen wir längerfristig defensives Potenzial als Qualitätsanlage. Die Gewinne sind solide, die Bewertungen gesunken, und der Sektor reagierte in der Vergangenheit kaum auf globale Wachstumsschwankungen.3 Hinzu kommt eine unelastische Nachfrage, die ihn in unterschiedlichen Marktumfeldern widerstandsfähiger machen könnte.

Weitere Details finden Sie hier.

1 Quelle: BlackRock, Stand: 23. April 2025.

2 Quelle: Bloomberg, Stand: 22. April 2025 – auf der Grundlage des 12-Monats-Forward-KGV für den Bloomberg Magnificent 7 Index.

3 Quelle: Bloomberg, Stand: 23. April 2025.