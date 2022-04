Pimco-Investmentchef im Interview Volatilität erhöht Gesamtrendite

Herr Ivascyn, wie beeinflussen die Ereignisse in der Ukraine und die Wirtschaftssanktionen gegen Russland die Einschätzungen von PIMCO zu Wachstum und Inflation?

Daniel J. Ivascyn: Der Ausblick für Wachstum und Inflation ist extrem unsicher geworden. Wir fahren unsere BIP-Prognose für die entwickelten Volkswirtschaften nach unten und die Inflationsprognose nach oben. Wir haben unsere Wachstumsprognose für die Industrieländer insgesamt um etwa einen Prozentpunkt reduziert und damit etwas mehr als für die USA. Wir rechnen damit, dass die Inflation in diesem Jahr auf einem höheren Niveau verharren wird, als wir vor Ausbruch des Kriegs prognostiziert hatten. Ein Großteil dieser zusätzlichen Teuerung dürfte sich auf Europa konzentrieren. Für 2023 rechnen wir in unserem Basisszenario mit einer Stabilisierung der Preise, jedoch gibt es viele Unsicherheiten rund um diesen Ausblick.

So werden angesichts der hohen Inflationsraten die Zentralbanken, insbesondere die US-Notenbank, gezwungen sein, die Leitzinsen anzuheben – was vermutlich das Rezessionsrisiko erhöhen wird. Wir konzentrieren uns deshalb darauf, Risiken zu mindern, das von den Investoren eingesetzte Kapital zu sichern, die Diversifizierung umsichtig zu gestalten, die Liquidität intelligent zu managen und das Portfolio zu optimieren, indem wir in ausgewählte Titel höherer Qualität investieren.

Was ist von den Zentralbanken zu erwarten? Und wie ist die Income-Strategie positioniert, um noch höhere Teuerungsraten und steigende Zinsen zu managen?

Ivascyn: Wir erwarten, dass viele große Zentralbanken die Leitzinsen in diesem Jahr mehrmals anheben werden, aber wahrscheinlich in einem langsameren Tempo, als sie es vor der Ukraine-Krise geplant hatten. Für den Fall, dass sich die Konjunktur deutlich abkühlt, erwarten wir, dass die Zentralbanken die geldpolitische Straffung wahrscheinlich verlangsamen werden.

Angesichts der extremen Unsicherheit an den Märkten und der unserer Meinung nach recht hohen Bewertungen bleiben wir in Bezug auf Zinsrisiken weitgehend defensiv. Im Income-Portfolio haben wir das Zinsrisiko leicht nach oben gefahren, um auf die höheren Zinsen, die zunehmenden geopolitischen Unsicherheiten und das steigende Rezessionsrisiko zu reagieren. Um dem Inflationsrisiko entgegenzuwirken – das durch den Krieg in Europa noch größer geworden ist –, halten wir inflationsgebundene Instrumente, wozu auch ein Kernbestand an inflationsgeschützten US-Schatzpapieren (TIPS) zählt.

Wie steht PIMCO zu russischen Vermögenswerten und den europäischen Märkten?

Ivascyn: Die politischen Entscheidungsträger, insbesondere in Europa, haben sich bisher mit Sanktionen gegen den russischen Energiesektor zurückgehalten, da höhere Energiepreise die weltweite Inflation anheizen und die Nachfrage schwächen könnten. Doch ein Großteil des Privatsektors sanktioniert sich selbst, was gewissermaßen zu einem Boykott Russlands führt. Sollte sich diese Entwicklung fortsetzen oder sogar beschleunigen, könnte dies die Inflation bei den Energie- und Rohstoffpreisen deutlich anheizen.

In welchem Maß ist denn PIMCO in Russland exponiert?

Ivascyn: Rund zwei Prozent des Portfolios der Income-Strategie entfallen auf Russland, und zwar primär auf staatliche und halbstaatliche Emissionen sowie Devisentermingeschäfte. Dieses Engagement war Teil eines diversifizierten Korbs an Wertpapieren aus den Schwellenländern.

Außerhalb Russlands ist die Strategie in Osteuropa nur sehr begrenzt engagiert. Der Anteil liegt bei etwa einem Prozent. Im Allgemeinen haben sich die Spreads von Risikoanlagen in Osteuropa im Vergleich zu anderen Regionen der entwickelten Welt stärker ausgeweitet. Europäische Investment-Grade- und Hochzinsanleihen haben sich schlechter entwickelt als ihre US-Pendants. Wir sehen werthaltige Investments in den unserer Meinung nach stabilsten Segmenten dieses Markts, wozu auch ausgewählte vorrangige Finanztitel gehören. Aber auch hier gehen wir sehr vorsichtig vor, insbesondere bei Titeln aus Osteuropa.

Wie ist die Income-Strategie jetzt positioniert? Und wie schwierig ist das Liquiditätsmanagement in diesen Zeiten?

Ivascyn: Insgesamt sind wir der Ansicht, dass das Portfolio für das derzeitige Umfeld gut aufgestellt ist. 2021 haben wir unser Kredit-Engagement kontinuierlich reduziert, die Liquidität verbessert und uns auf Sektoren konzentriert, von denen wir erwarten, dass sie sich in einem schwierigen konjunkturellen Umfeld als resilient erweisen. Wir glauben, dass es jetzt an der Zeit ist, etwas aggressiver in die unserer Meinung nach qualitativ hochwertigeren und potenziell stabileren Bereiche des Anlage-Universums einzusteigen. Es wäre unserer Auffassung nach jedoch voreilig, in kreditsensitiven Bereichen des Markts aggressiv Positionen aufzubauen. Dazu gehören zum Beispiel unbesicherte hochverzinsliche Bankkredite. Diese könnten sich unterdurchschnittlich entwickeln, sollte es tatsächlich zu einer Rezession kommen.

Wie sieht der Kern des Income-Portfolios aus?

Ivascyn: Er besteht nach wie vor aus verbrieften Krediten, einschließlich reifer Hypothekenpapiere aus dem privaten Wohnungs- und Immobilienmarkt. Unsere Allokation in MBS (Non-Agency Mortgage-Backed Securities) konzentriert sich nach wie vor auf Bestandspositionen. Diese profitieren von dem hohen Eigenkapital, das über viele Jahre hinweg durch steigende Immobilienpreise aufgebaut worden ist, sowie von den im Allgemeinen niedrigen Beleihungsquoten, die dazu beitragen können, das Risiko im Fall eines Rückgangs der Preise auf dem Markt für Wohnimmobilien zu mindern.

Bei den staatlichen US-Hypotheken – einem Bereich, in dem die Marktbewertungen etwas nachgegeben haben – stocken wir unsere Allokation im Ertrags-Portfolio abermals auf. Ungeachtet der jüngsten Volatilität – sowohl im Zusammenhang mit dem Fed- Tapering als auch mit dem Ukraine-Krieg – haben wir festgestellt, dass staatlich besicherte Hypotheken günstiger geworden sind. Ganz generell können staatliche MBS eine attraktive und liquide Alternative zu traditionellen Krediten darstellen, da sie zusätzliches Renditepotenzial bei deutlich verringertem Abwärtsrisiko bieten.

Welche weiteren Kreditmarktbereiche hält PIMCO für attraktiv?

Ivascyn: Trotz des erhöhten Risikos einer Rezession halten wir es aus taktischer Sicht für sinnvoll, Portfolios mit qualitativ höherwertigen Risiken aufzustocken. Wir sehen Chancen in Instrumenten, die gegen einen Ausfall oder sogar gegen eine Herabstufung durch die Ratingagenturen gut geschützt erscheinen. Diese Art von Wertpapieren war im Jahr 2021 schwer zu finden, als die Preise fast aller Vermögenswerte stiegen, weil überschüssige Liquidität weltweit auf Renditejagd war.

Wir sehen einen Mehrwert bei ausgewählten Investment-Grade-Anleihen hoher Qualität und bei vorrangigen Risiken aus den mit Hypotheken besicherten Märkten, einschließlich bestimmter Segmente der Märkte für gewerbliche hypothekenbesicherte Wertpapiere (CMBS).

Wie sieht das Engagement bei Unternehmensanleihen aus?

Ivascyn: Innerhalb des Spektrums der Unternehmensanleihen konzentrieren wir uns auf Schlüsselbereiche. Finanztitel – mit einem US-Überhang – sind im Fixed-Income-Portfolio deutlich übergewichtet. Viele Banken rund um den Globus haben historisch betrachtet hohe Eigenkapitalquoten und gehen gleichzeitig relativ geringe Risiken ein – was auf die stärkere Regulierung nach der globalen Finanzkrise zurückzuführen ist. Die Widerstandsfähigkeit der Banken spiegelt das wider, sie ist sogar in ganz Europa sichtbar – eine solche Resilienz hätten wir in der Vergangenheit nicht für möglich gehalten. Wir konzentrieren uns auf vorrangige Titel, aber wir halten als attraktive hochverzinsliche Alternative auch eine moderate Position an nachrangigen Schuldpapieren.

Und Ihre Positionierung auf dem Währungsmarkt?

Ivascyn: Auf der Währungsseite bleiben wir in Bezug auf den US-Dollar relativ neutral, halten aber einen stark diversifizierten Korb ausgewählter Lokalwährungspositionen.

Wie ist Ihre Haltung zu Schwellenländern?

Ivascyn: Die Bewertungen der Schwellenländer sind nach wie vor relativ attraktiv. Tatsächlich hat sich der Großteil unserer Engagements in diesem Bereich (außerhalb Europas) in diesem Jahr bislang gut entwickelt. Natürlich kann dieses Marktsegment anfällig für Unsicherheiten sein. Aber es verfügt tendenziell über ein größeres Bewertungspolster als viele Regionen der entwickelten Welt. Schwellenländer sind daher gut geeignet sind, um das Portfolio klug zu diversifizieren.

Wie sollten Anleger mit der Volatilität umgehen, wenn sie langfristig stabile Erträge anstreben?

Ivascyn: Um langfristig überdurchschnittliche Renditen zu erzielen, ist in der Regel Volatilität erforderlich. Sie kann zu Investmentchancen führen, sobald die Märkte über die Fundamentaldaten hinausschießen. Das mag sich herausfordernd anfühlen, wenn man sich inmitten dieser Achterbahnfahrt wiederfindet. Aber im Rückblick haben Zeiten erhöhter Volatilität Gelegenheiten geschaffen, um nicht nur eine konsistente und hohe Dividendenrendite zu generieren, sondern auch eine entsprechende Gesamtrendite zu erwirtschaften. Als aktiver Vermögensmanager mit einem flexiblen und globalen Spektrum an Anlagemöglichkeiten können wir in diesem Umfeld nach einigen Jahren mit engen Spreads nun attraktive Risikopositionen eingehen. Aber wir gehen dabei vorsichtig vor, um unser Kapital zu erhalten und in diesem sich schnell entwickelnden Markt flexibel zu bleiben.