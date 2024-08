War am Freitag vor einer Woche die Welt noch in Ordnung, so kam es am vergangenen Montag dann rund um den Globus zu heftigen Kursbewegungen. Los ging es in Japan, die dortigen Börsenindizes gaben in der Spitze rund 12 Prozent nach. Später folgten die Märkte in Europa und Nordamerika.

Der Volatilitäts-Indesx VIX reagierte entsprechend und stieg von 20 am 2. August auf einen Wert von 65 im Tagesverlauf des 5. August. Diese Level gab es zuletzt am Anfang der Corona-Krise. War die Unsicherheit am 5. August noch groß, beruhigten sich die Märkte dann jedoch. Die gemachten Verluste wurden im Wochenverlauf wieder ausgeglichen.

Nun gibt es Fonds, die sich die Volatilität der Märkte als Anlageinstrument zunutze machen. Wir haben uns deren Entwicklung in den vergangenen Tagen einmal näher angeschaut. Dabei gibt es Ansätze, die die Entwicklung des VIX nachbilden, Ansätze, die rein das Thema Volatilität spielen, aber auch Fonds, die verschiedene derivative Strategien miteinander kombinieren. Da die Risikoprofile somit sehr unterschiedlich sind, ist ein genauer Blick in die einzelnen Ansätze ratsam.

Man erkennt dies auch sehr gut an den Ergebnissen in unterschiedlichen Zeiträumen: Manche Fonds liegen auf ein Jahr noch im Plus, kurzfristig aber im Minus, bei anderen Ansätzen ist es andersrum: Sie glänzen kurzfristig, schneiden langfristig, aber schlechter ab.

Wir haben in der Liste daher sowohl die Ergebnisse auf Wochenbasis wie auch auf Jahresbasis aufgeführt. Die folgende Liste basiert auf dem Ergebnis der Fonds auf eine Woche gesehen. Sie wurde am 9. August erstellt.

Rang 10: AGI Allianz Volatility Strategy Fund RT Euro

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024